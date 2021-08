Homolková, která patří pod oddíl AK Škoda Plzeň, zaběhla výsledný čas 1:20:24. „Půlmaraton se mi běžel velmi dobře. Fanoušci podél trati byli skvělí. S takovým fanklubem se bohužel na stadionu nesetkáme, takže to tady bylo úplně odlišné,“ popisovala po závodě s úsměvem.

Nevadilo jí ani parné počasí, se kterým se vyrovnala ze všech soupeřek nejlépe. „Trať byla trošku náročnější, co se počasí týče, ale vzhledem k tomu, že start byl posunutý až na sedm hodin večer, tak se to dalo perfektně zvládnout a RunCzech to měl po osvěžovací a občerstvovací stránce výborně zvládnuté,“ chválila Homolková.

A pozitivně pokračovala také o místě závodu. „Mám Olomouc velmi ráda. Je to studijní město a dělám si sem často výlet jenom za památkami a jsou tady různé akce jak kulturních, tak sportovních. A vzhledem k tomu, že jsem fanoušek do všeho, tak nejenom sportovat sem chodím a jezdím sem často,“ popisovala.

„Během těchto prázdnin už jsem v Olomouci počtvrté. Dvakrát za sportem, běžela jsem tady RunCzech a RunTour a potom sem jezdím také za kamarádkou, která tady studuje, takže si děláme různé výlety a je to příjemné,“ zakončila.