Na galavečeru The Ring ve sportovní hale UP Olomouc byl v pátek v podvečer k vidění špičkový box. A také radost pro hanácké rohovníky. Olomoučtí borci Patrik Baláž a Pavel Polakovič vyhráli své zápasy, druhý jmenovaný v deseti kolech získal titul CISSB WBC.

Polakovič je i po svém desátém souboji v profiringu neporažený. A tentokrát to byl duel výjimečný, šlo v něm o evropský titul CISSB WBC ve welterové váze. Za soupeře měl Francisca Delgadilla z Mexika. Po desetikolovém boji vyhrál Polakovič jasně na body a mohl slavit.

„Soupeř mě trošku překvapil, ze začátku jsem to chtěl rozehrávat v klidu. Pak jsem se dostal do tempa. Před týdnem jsem byl ještě nemocný, byly tam ještě nějaké další problémy, ale na to se nechci vymlouvat. Byl to hodně náročný zápas, jsem rád, že jsem si celkem pohlídal obranu. Až na pár úderů, které jsem schytal na spodek, tam nějaké extra čisté na hlavu nepadly. To hrálo v můj prospěch. Ale za mě to byl vyrovnaný zápas, jsem šťastný za vítězství,“ řekl Pavel Polakovič.

Zisk evropského pásu si olomoucký borec velmi cení. „Zatím je to můj největší úspěch. Jsem rád, že jsem ten titul získal. Ale nejsem spokojený, chci se pořád zlepšovat, a pokud chci boxovat s lepšími soupeři na vyšší úrovni, tak bych to měl zvládnout trošku jinak. Je potřeba se z toho poučit a jít dál,“ uvedl Polakovič, kterého zisk titul posune do první stovky světového žebříčku jeho váhové kategorie. „Být tam mezi dvěma tisíci boxerů, to je obrovský úspěch. Ale věřím, že se můžu posunout ještě výš,“ podotkl

Ještě před hlavním zápasem večera byla k vidění řada dalších velmi kvalitních a zajímavých soubojů. Současný nejúspěšnější český boxer Vasil Ducár vyhrál na body nad Džemalem Bosnjakem z Bosny v osmi kolech na body. A olomoucký Patrik Baláž ukončil Gruzínce Tornike Surmavu rychlým K.O.