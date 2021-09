Damjan Siriški se narodil v Černé Hoře. V Česku žije od šesti let. Je vicemistrem světa v biketrialu a čtyřnásobným mistrem republiky. Vystudoval na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Doma je ale v Olomouci. Spolu s Ondřejem Šenkem tvoří na You Tube kanál Bike o‘Clock.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.