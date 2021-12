„Povídal jsem si chvilku s kapitánem Přerova Petrem Huťkou a říkal, že má pro mě připravené překvapení. Že má velice slušného hráče, který už dlouho neprohrál. Tak jsem mu řekl, že mu ho dneska vyberu. Jsem rád, že se tak stalo,“ usmíval se Veselý.

Aktuálně 65. hráč světa Tallon Griekspoor ovládl neuvěřitelných pět challengerů v řadě a naposledy prohrál ve druhém kole US Open. S kým? S Novakem Djokovičem! Tahle výhra se počítá, přestože je tuzemská extraliga pro hráče hlavně přípravou na nadcházející sezonu.

„Šlo vidět, že hraje ve výborné formě a velké pohodě, možná jí ale pro něj bylo dnes až moc. Asi vůbec nepočítal, že by mohl dnes prohrát. Každá série jednou končí, myslím, že jsme to všichni zažili,“ zmínil Jiří Veselý.

Ten soupeři nedal šanci zejména díky výbornému prvnímu servisu, který na rychlém prostějovském kurtu na rozjetou jedničku Přerova platil. „Jsem na tady na tyto podmínky daleko více zvyklý, on tady hrál poprvé. Neměl rytmus a převahu, kterou byl zvyklý mít. Sebral jsem mu pohodu a asi zaslouženě vyhrál,“ pochvaloval si momentálně 83. hráč okruhu ATP.

Prostějov směřuje do finále

Pomohl tak k triumfu TK Agrofert Prostějov 6:3 nad největším konkurentem v boji o finále extraligy, které je na programu v pátek v Milovicích.

„Jsou to super zápasy, jsem rád, že se mi zadařilo. Je to dobrá zpráva, člověk dostal přibližnou představu, v jaké formě se nachází. Doufám, že to ještě posunu a sezonu začnu dobře,“ věří levoruký tenista.

Odstartovat další tenisový rok odlétá do Austrálie už 27. prosince. Začne v Adelaide, tam jej čeká hned na úvod hlavní soutěž a celkem dva turnaje. Poté už Jiří Veselý zamíří do Melbourne, kde letos nejprve došel do čtvrtfinále Murray River Open, poté si zahrál i 2. kolo Australian Open.

„Na úvod roku mě čekají velké obhajoby, ale snažím se na to nesoustředit a dívat se spíš na dalších šest, sedm měsíců. Věřím, že se dostanu na pozice, na kterých bych chtěl být. Myslím, že ani hra není špatná,“ cítí.

Udrží se kdysi 35. hráč světa na pozici nejlepšího českého hráče? Na záda mu začínají dýchat mladé naděje – týmový kolegové z Prostějova Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina či Tomáš Macháč.

„Jsem moc rád, že se mladí dotahují. Je super být nejlepší Čech, ale být sám na tour není až taková zábava, jako kdyby nás tam bylo čtyři nebo pět. Jsem rád, že se jim daří, nachází cestu a věřím, že pro nás všechny bude příští rok úspěšný,“ uzavřel Jiří Veselý.

Fotbalová Haná uzavřela podzim zápasem s tenisty

TK Agrofert Prostějov – TK Precheza Přerov 6:3

Klimovičová – Nosková 4:6, 0:6

Kopřiva – Nejedlý 6:3, 2:6, 4:6

Lehečka – Kovalík 7:6, 7:5

Bejlek – Šrámková 6:3, 7:6

Veselý – Griekspoor 7:6, 6:2

Kolář – Lacko 6:3, 7:5

Bejlek/Sisková – Marková/Nosková 6:3, 4:6, 2:10

Veselý/Zelenay – Kovalík/Michnev 6:4, 6:4

Kolář/Lehečka – Griekspoor/Lacko 6:3, 5:2