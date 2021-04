„Já jsem vždycky udělal váhu, vždycky. Za tohle peklo ho tam zabiju, zničím,“ hlásil vyčerpaný Terminátor den před vážením. To druhé doručil, jeho první věta už ale neplatí. Obrovské množství čtrnácti kilogramů za necelý týden, to byla velká porce i pro Vémolu.

O titul šampiona ve váze do 84 kilogramů tak v sobotu bojoval pouze talentovaný Slovák Ďatelinka. Favorit ale zůstal stejný a nakonec nedal 25letému soupeři šanci. Hned v úvodním kole zvítězil díky submisi. Vzhledem k selhání na váze ale pás šampiona nemá majitele a Vémola přišel i o dvacet procent výdělku ze zápasu.

„Je to ponaučení. Třicet let zápasím a stalo se mi to poprvé,“ řekl Terminátor na pozápasové tiskové konferenci. „Už před zápasem jsem říkal, že mě soupeř nedokáže ničím překvapit. Zkušenosti jsou opravdu někde jinde. Není to jeho chyba, ale chyba jeho managementu,“ zopakoval Vémola.

Samotný zápas byl jasně v jeho režii už po první čtvrtminutě, kdy Ďatelinka chybně volil nepovedený high kick. Terminátor situace využil, dostal boj na zem, kde Slováka uškrtil.

„Trenér se přesně trefil. Na každém tréninku mi říkal, že Ďatel začne ten zápas kopem. Mně v hlavě hned blesklo, že jsme to v tréninku dělali znova a znova. Byl jsem přesně tam, kde jsem chtěl být,“ ohlížel se zkušený fighter.

Nechybělo přitom moc a Vémola by se při vydařeném takedownu kuriózně sám knockoutoval. „Trefil jsem se do hlavy a musel si sám napočítat do pěti,“ přiznal Vémola.

Zkušenosti ale jednoznačně zvítězily. Terminátor bude chtít svůj pás zpět, příležitost by mohl dostat hned v dalším zápase. Na soupeře si však ještě musí počkat.

„Opravdový šampion střední váhy Oktagonu jsem já. A jestli mám pás přes rameno, nebo ne, to nehraje roli,“ nechal se slyšet rodák z Olomouce.

Glosa: Lev zůstává hladový

Fanoušci Karlose Vémoly čekali na další vystoupení svého miláčka skoro tři měsíce. První Terminátorova obhajoba titulu ve střední váze měla být velkolepým vyvrcholením sobotního galavečera.

Co předvede nadějný Slovák Ďatelinka? Ukáže Karlos opět, že nepříliš zkušení zápasníci z domácí líhně jsou pro něj naservírovanou jednohubkou? Tyto otázky zodpověděl Vémola v oktagonu za dvě minuty a dvanáct sekund. Po tříměsíčním čekání ne zrovna dlouhá zábava, zároveň ale taky nic, co by se nedalo čekat. Hotovo bylo vlastně už po pár vteřinách, když Ďatelinka naivním high kickem nabídl lvovi potravu. A ten už na zemi trhal.

O tom nejzásadnějším ale bylo rozhodnuto dokonce ještě před zápasem. Nesplnění váhového limitu sebralo Vémolovi titulový pás už v pátek, pozice šampiona kategorie do 84 kilogramů je neobsazena. Tohle vítězství proto Terminátorovi příliš chutnat nebude, přestože to na sobě nedává znát. Přebito zůstane kontroverzní pachutí, něco o tom ví třeba pražská Slavia.

Lvi žerou první, tenhle olomoucký ale protentokrát zůstal hladový.