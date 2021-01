Pětatřicetiletý zápasník zvítězil ve třetím duelu za poslední čtvrt rok. „Nejvíc mě překvapilo, že i když jsem tam toho moc nenastřílel, že jsem si pohlídal jeho postoj. Myslel jsem, že bude hodně nebezpečný v postoji, ale ve třetím, čtvrtém a pátém kole, kdy už měl za sebou dvě prohrané a musel zabrat, tak mě ničím neohrozil," prohlásil na tiskové konferenci Vémola.

Ten před turnajem složitě shazoval kilogramy, aby se vešel do váhové kategorie do 84 kilogramů. „Čtyři měsíce jsem nejedl a od úterý to nemůžu zastavit. Normálně vstávám každý dvě hodiny na jídlo, teď každou půl hodinu. Strašně jsem se přežral a vystřelil dvanáct třináct kilo. Před zápasem jsem byl taky trochu v dietě, musel jsem si to fakt hlídat," líčil Vémola.

Výsledky turnaje Oktagon 20 v Brně:

Karlos Vémola porazil Francouze Alexe Lohorého na body.

Viktor Pešta porazil Brazilce Ildemara Alcântara v prvním kole TKO.

Slovák Milan Ďatelinka porazil Davida Hoška v prvním kole na submisi.

Leo Brichta porazil Matouše Kohouta v prvním kole na submisi.

Jan Malach porazil Miroslava Brože na body.

Slovák Roman Paulus porazil rovněž slovenského bojovníka Tomáše Zajace na body.

Němec Christian Jungwirth porazil na body Václava Holotu.

Polka Ewelina Wozniaková porazila Magdalenu Šormovou na body.

Francouz Oumar Sy porazil Daniela Škvora ve druhém kole na submisi.

Tomáš Fiala porazil Němce Salambeka Elderbieva TKO v prvním kole.

Jan Fajk porazil Daniela Hromka na body.

Zato jeho soupeř Lohoré měl opačný problém. Veterán organizací Bellator a Cage Warriors navážil před utkáním 82 kilogramů. „Abych se přiznal, problém byl ve váze, byl opravdu těžký. Cítil jsem, že má tak sto kilo. Kdybych bojoval ve své váze, měl bych víc šancí,“ řekl po duelu Lohoré.

Francouzský zápasník ve své kariéře bojoval především ve veltrové kategorii do 77 kilogramů. „My jsme ho sem nedovlekli násilím. Když jsem mu dal nabídku, okamžitě řekl ano. Taky jsem slyšel v hluchových mikrofonech, kdy Karlose prosil, aby už přestal, že má rodinu. Absolutně si ho vážím, odvedl skvělý zápas, ale teď říkat, že to není jeho váha? Asi ne, ale jsi v ní sakra dobrý a chtěl jsi ten zápas,“ podotkl spolumajitel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný.

Vémolova váha byla po turnaji hlavním tématem. Do Terminátora se navezl i Viktor Pešta, jenž v Brně porazil Brazilce Ildemara Alcantaru v prvním kole. „Přišlo mi, že Karlos je o dvě váhovky jinde. Myslím zkrátka, že se trochu ve střední váze schovává. Byl to takový souboj Davida a Goliáše,“ rýpnul si Pešta a dodal: „Lidi váhu řeší, protože zápasíš vždycky s menšími."

Terminátorova odpověď přišla okamžitě. „Nahážu tě jako dítě a zmlátím tě jako dítě, ale až vyhraješ titulový zápas v třiadevadesátce. Jinak mě nezajímáš a tvoje hloupé řeči taky ne,“ zdůraznil Vémola.

Prémii za výkon večera obdržel Leo Brichta, jenž si poradil hned v prvním kole s Matoušem Kohoutem. Turnaj Oktagon 20 se odehrál v brněnské Zoner Bobyhall bez diváků. Ti ostré souboje sledovali na placeném internetovém vysílání. „Jsme mimořádně rádi, že čísla byla podobně dobrá jako na posledním turnaji (Oktagon 19 rovněž v Brně - pozn. red.). Jsme proto podobně nadšení, podobně naladění a podobně vděční všem divákům,“ vzkázal jeden ze dvou majitelů organizace Oktagon MMA Pavol Neruda.

V roce 2021 podle něj organizace plánuje až dvanáct turnajů. Ten nejbližší se uskuteční 30. ledna. „Operace počká, rád bych tam zápasil taky. Záleží na náčelníkovi (ukázal na Novotného - pozn. red.), jestli bude mít pro mě fleka," dodal Vémola s tím, že teď očekává minimálně dva souboje, a to s Milanem Ďatelinkou a Samuelem Krištofičem.