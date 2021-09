Vémola se zotavuje z nepříjemného zranění levé ruky, že by však tohle byl důvod k případnému odstoupení ze zápasu, striktně odmítá.

„Neříkám, že s ním nenastoupím. Říkám, že nenastoupím jako druhé housle. Doma, v Praze, v O2 Aréně? Nebudu nastupovat jako první a čekat tam na šampiona. Žádný šampion to není,“ dodal.

„Jako šampiona ho neuznávám. Výsledky mluví za všechno. Minimálně jsme se mohli domluvit s Ondrou (Novotným, šéfem Okragonu, pozn. red.), že on bude host, já domácí. Pokud ne, tak já tam nemusím být. Počkám, jestli Pirát vyhraje a přijedu ho zmlátit na Slovensko,“ vzkázal Vémola.

„Jako že se Terminátor jmenuju, není tomu tak! Na tomhle jsme se nedomluvili, měli jsme to asi řešit interně. Jsem unavený, přesvědčovat veškeré hejtry, že jsem jedničkou ve střední váze. Teď ještě musím přesvědčovat promotéry? Pokud jsem podle nich dvojka, ať udělají ten turnaj beze mě,“ řekl jasně první Čech v UFC.

To ale Vémola odmítá. Samotná organizace se nicméně nadále tváří tak, že duel se určitě uskuteční.

Důvodem možného rozkolu mezi veteránem UFC a uznávanou československou organizací je fakt, že Oktagon určil Vémolu coby vyzyvatele, paradoxně hostujícího zápasníka. Terminátor by tak do klece v pražské O2 Aréně musel nastupovat jako první.

Pokud organizace Oktagon nezmění svůj postoj, Karlos „Terminátor“ Vémola nenastoupí 30. prosince k očekávanému zápasu se Slovákem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem. Alespoň tak to 36letý rodák z Olomouce oznámil na svém Instagramu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.