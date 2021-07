„Jsem prostě nepoučitelný blázen. Měl jsem to asi vzdát hned. Byl jsem po operaci pravého ramene, po rehabilitaci jsem makal a přepínal se. Jak jsem podvědomě ruku přepínal, dostal jsem zánět do levého lokte – zlatého stafylokoka,“ vysvětloval zdrcený Terminátor fanouškům na svém Instagramu.

„S prominutím mě to se*e, že jsem kluky neposlechl. Ale já si prostě nedám říct,“ kroutil Vémola hlavou. „Upozorňovali mě, že to není sranda, ať si na to dám pozor, ale já jsem se nechtěl vzdát. Bral jsem antibiotika,“ upřesnil.

Jenže sparing namísto doléčení se neukázal jako ideální volba. Přišlo další zranění. Nejspíš utržený triceps. Ten ale nemůže zápasník okamžitě nechat kvůli zánětu operovat. Titulový zápas před zaplněným centrálním dvorcem na Štvanici tak bude muset pouze sledovat.

„Pirát by měl vyhrát a stane se dočasným šampionem. To jediné mě může těšit. Jsem rád, že se pak nebude moci schovávat a do klece už ho se mnou budou muset poslat,“ hlásí rodák z Olomouce.

„Budu první, kdo si pro ten pás půjde,“ poslal Terminátor jasný vzkaz.

Situace kolem pásu pro šampiona Oktagonu ve střední váze se tak opět zamotala. Vémola o něj přišel po nesplnění váhového limitu před (vítězným) zápasem se Slovákem Ďatelinkou. Nyní fanoušci MMA řeší, proč se bude bojovat „pouze“ o prozatímní titul, když divize oficiálního šampiona vlastně nemá.

Terminátor má v tomhle jasno: „Všichni vědí, kdo je opravdový šampion,“ uzavřel.