„Hrálo se velké derby Slavie se Spartou, kam jsem byl pozvaný, ale já jsem to zrušil a jel jsem do Olomouce, kde na mě čekalo 120 fanoušků,“ prozradil „Terminátor z Hodolan“.

Vémola v mládí zkoušel fotbal, zvítězilo u něj však zápasení. Po letech dřiny se vypracoval v hvězdného bojovníka. „Možná kdybych v mládí zůstal u fotbalu, tak jsem dneska už možná mohl letět helikoptérou a neměl bych takové zpoždění,“ vtipkoval.

Začínajícím fotbalistům se snažil během besedy dát cenné rady do sportovního života.

„Pokud chcete něco dokázat, začíná to tréninkem. Trénink vás naučí disciplínu a dostane vás tam, kam chcete. V životě byste nikdy neměli vynechávat trénink. Pokud přijdete pozdě na schůzku, že jste se zdrželi na tréninku, tak to není špatně a nikdo by vám to neměl vyčítat,“ vyprávěl dětem bojovník.

Olomouc totiž miluju!

Svět fotbalu mu rozhodně není cizí. Coby zápasník londýnského klubu byl často v kontaktu s brankářem Petrem Čechem, v současnosti je častým hostem domácích zápasů mistrovské Slavie.

„Ale já vždycky budu fandit Sigmě. Olomouc totiž miluju,“ ubezpečil pětatřicetiletý borec.

„Klukům se letos nedaří tak, jak se jim dařilo v některých předchozích letech. To nás může mrzet, ale doufejme, že se k tomu Sigma zase vrátí. Chtěl bych vidět Sigmu v zápase o titul třeba proti Slavii,“ dodal Vémola, který se do klece vrátí soubojem s Václavem Mikuláškem na konci září.