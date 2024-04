Pořadatelé z Pošumavského auto moto klubu Klatovy připravili na uplynulý víkend hned dva významné automobilové podniky. Jedním byl 32. ročník Historic Vltava rallye a druhým 58. ročník Rallye Šumava.

Rally Šumava 2024 | Foto: Miroslav Ševčík

TEXT: Miroslav Ševčík

Evropský šampionát historických automobilů, který startoval v pátek odpoledne, měl velmi pěkné obsazení a početní diváci si mohli prohlédnout v akci nejlepší soutěžní vozy minulé éry. Nechyběly ani skvosty jako Lancia 037, Audi Quattro, BMW M3 a vozy značky Porsche, Subaru nebo Ford různých typů. Z domácích jezdců jim chtěli konkurovat hlavně Vojtěch Štajf na Toyotě Celica GT Four a Stanislav Budil s BMW 2002 Ti.

Pátečních šest rychlostní zkoušek poznamenalo velmi nepříznivé počasí a sním spojené četné havárie. Vstup do závodu zvládl nejlépe loňský vítěz Vltavy Maďar Erdi s výkonným vozem Ford Sierra Cosworth, který vedl až do čtvrté RZ. V páté se před něj dostal Vojtěch Štajf a po té, co byla zrušena poslední páteční zkouška, odstartoval Štajf do sobotní etapy jako první.

Erdi ztrácel 9 sekund, Ital Zippo na audině 41 sekud a Ir Kelly s BMW M3 přes minutu. Souboj o vítězství se rozhodl hned v sobotu ráno. Erdi pro technické problémy musel ze soutěže odstoupit po první zkoušce a Vojtěch Štajf si již vedení bez potíží udržel. V cíli měl náskok přes dvě minuty před Zippem a necelé tři před Kellym. Krásné sedmé místo obsadil Jiří Kašpar na Škodě 130LR a Budil skončil osmý. Velmi obtížnou soutěž dokončilo pouze 52 posádek.

Mistrovsví ČR soudobých automobilů mělo na programu šest zkoušek v sobotu a čtyři v neděli. Celá trať měřila celkem 470 km, z toho 130 jich připadlo na rychlostní zkoušky. K úvodnímu podniku domácího mistrovství se sjela celá česká soutěžácká špička. Mezi nimi nechyběla ani olomoucká rodinná posádka Horáků, kteří pro letošní rok po dohodě se sponzorem nastoupí ve většině podniků MČR s vozem Fabia R5.

Průběh soutěže byl ovlivněn velmi vážnou havárií hned na první rychlostní zkoušce. Spolujezdkyně startovního čísla 55 musela být letecky transportována do plzeňské nemocnice, a když v odpoledních hodinách přišla zprava, že mnohačetným zraněním podlehla, byla soutěž ukončena.

„Velmi smutná Šumava. Chtěl bych za celý Futures Contproduct rally team vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým paní Aleny Krejčíkové. Velmi nás tato smutná událost zasáhla a moc bychom si přáli, aby se takové události při závodech nestávaly. Závod byl vzhledem k počasí velmi těžký a na trati bylo hodně tzv klouzavých asfaltů. I nám se vůz zpakoval při dobržďování na stejném úseku, kde se stala tragická nehoda a Michal to se štěstím zvládnul. Bylo dobře, že pořadatel nakonec závod zrušil a nebudou se ani přidělovat body. Teď budeme mít asi měsíc pauzu a čeká nás v polovině května Rally Český Krumlov. Na shledanou v lepších časech,“ řekl k této nešťastné události spolujezdec Ivan Horák.

Již 3. května pokračuje sprinterský seriál v Kopné, kde by olomoucké jezdce měla zastupovat posádka Petr Leher s Jiřím Skořepou na Fabii R5.