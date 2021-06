„Jsem v této kategorii prvním rokem a určitě to je můj největší úspěch a skok kupředu. Je to jako ve snu. Mám nyní dobré období a zlepšuji se,“ popisoval po závodě Pavel Bittner, který před týdnem na Grand Prix Orlen bral v jedné z etap bronz a ten získal i v celkové klasifikaci.

V etapě se startem v Jeseníku a cílem v Rýmařově dlouhé 131 kilometrů se dostal do finiše, kde se rval i s pěti Nory. „Jeli jsme druhý vláček za nimi. Bylo to trochu hektické, ale taktika byla stanovena v závěru na mě a jsem šťastný, že jsem nezklamal. V posledních stovkách metrů jsem byl na třetí pozici a začal spurtovat tak dvě stovky metrů před páskou,“ popisoval v cíli loni stříbrný na juniorském mistrovství Evropy Pavel Bittner.

„Kluci předvedli skvělý taktický výkon. Byli vidět, jezdili aktivně, a hlavně se podařilo udělat závěr pro soupeře hodně těžký. Tím, že museli stíhat Řepu, jsme my mohli pošetřit na spurt a Pavel výkon všech korunoval tím nejlepším způsobem," řekl reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Vítěz etapy však věděl, že o víkendu už to bude o elitních vrchařích. „Pro mě to bude další neznámá a když budu moci klukům pomoci, tak udělám vše pro jejich úspěch," naznačil, že lídry české sestavy pro celkové umístění jsou jiní a myslet tím na Mathiase Vacka a Petra Kelemena, který dvakrát bodoval na vrchařských prémiích.

V sobotu nejlepší z Čechů Vacek

A potvrdilo se. Druhá etapa vedla z Bruntálu a cíl byl u přečerpávající stanice Dlouhé stráně. Po 116 kilometrech dojel do cíle jako první italský mladík Filippo Zana a vysvlékl dosud vedoucího Nora Sorena Warenskjolda ze žlutého trikotu.

Z Čechů si nejlépe vedl právě Mathias Vacek, který dojel sedmý a poskočil na průběžnou šestou příčku. „Věděli jsme, že to dnes bude hodně těžké. Proto jsme ani nechodili do úniků, bylo jasné, že se bude rozhodovat ve dvou závěrečných kopcích. Jsem nadmíru spokojen, ani jsem nečekal, že pojedu tak dobře. Dnes jsem do toho dal vše, ale ještě nás čeká další velmi těžká etapa, ovšem šetřit se, to se nedalo," řekl Mathias Vacek po dvou výstupech na Dlouhé stráně.

Spokojen byl i Petr Kelemen. „Chtěl jsem zkusit vybojovat trikot vedoucího vrchaře, a to se mi povedlo. Ke konci to bylo hodně o nohách, dva půlhodinové kopce již na mě ale byly až moc." A pochvalná slova pro své svěřence měl i český reprezentační kouč Tomáš Konečný. „Jsem pochopitelně spokojený. Máme zde velice mladý tým a kluci ukázali svoji sílu. Útočili a v celkovém pořadí si hodně polepšili. Myslím, že předvedli super výkon."

1. etapa (Jeseník – Rýmařov): 1. Bittner (ČR) 3:15:36, 2. Krul (Niz.), 3. Barrenetxea (Šp.), 4. Kubiš (SR), 5. Lapeira (Fr.), 6. de Pooter (Belg.), …22. Petr Kelemen, 38. Bouček, 66. J. Ťoupalík, 68. M. Vacek všichni stejný čas, 96. Řepa (všichni ČR) +4:52.

2. etapa: Bruntál – Dlouhé stráně (116,6 km): 1. Zana (It.) 3:14:56, 2. Clynhens (Belg.), 3. Hočevar (Slovin.) oba +53, 4. Klückers (Luc.) +1:09, 5. Vögli (Švýc.) +1:21, 6. Lebreton (Fr.) +1:36, 7. M. Vacek +1:38, …21. Bouček +4:09, 22. Řepa +4:17, 29. J. Ťoupalík +5:11, 35. Petr Kelemen 5:59, 37. Bittner (všichni ČR) +6:26.

Průběžné pořadí: 1. Zana 6:34:40, 2. Hočevar +1:10, 3. Clynhens +1:12, 4. Klückers +1:19, 5. Bögli +1:46, 6. M. Vacek +1:48, …20. Bouček +4:28, 28. J. Ťoupalík +5:23, 34. Petr Kelemen +6:12, 35. Bittner +6:28, 45. Řepa +9:21.