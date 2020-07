„Chci se zlepšit, odehrát co nejvíc kvalitních zápasů a dohromady s týmem dosáhnout co nejlepší výsledky,“ vyhlíží novou sezonu.

Odkud pocházíte a jaké byly vaše volejbalové začátky?

Pocházím ze Senice, kde jsem se i začala věnovat volejbalu pod vedením trenérky Dášky Blažekové, později Lenky Búzkové. Volejbal jsem začala hrát až v 11 letech, do té doby jsem se věnovala tancování. Jeden rok jsem se snažila zvládat oboje, ale bylo to moc náročné, tak jsem se musela rozhodnout. Vyhrál volejbal. Začínala jsem na postu blokařky a univerzálky u starších dívek, takže jsem byla takový benjamínek. Díky reprezentaci kadetek jsem se dostala do Slavie EU Bratislava, kde jsem zůstala tři roky.

Ještě před dvěma lety jste působila na pozici blokařky ve slovenském národním týmu juniorek, avšak v uplynulé extraligové sezoně už jste excelovala na smeči. Jak jste s tím bojovala?

S touto změnou jsem počítala, sama jsem ji dokonce chtěla, i když to byla změna v pozdějším věku, ale na pozici blokařky jsem byla přece jen nízká… A když jsem se na tuto změnu těšila, tak to nebylo až tak těžké se s tím vyrovnat. Samozřejmě chvilku mi trvalo, než jsem se popasovala s přihrávkou, ale měla jsem okolo sebe zkušené hráčky, od kterých jsem se mohla učit. Velmi moc mi dala poslední sezona pod vedením trenérky Evy Kosekové a Jaroslava Noseka, od kterých jsem dostala důvěru a velký prostor v zápasech, co mi pomohlo získat množství zkušeností.

S jakými cíli přicházíte do Šternberka?

Zlepšit se, odehrát co nejvíc kvalitních zápasů a dohromady s týmem dosáhnout co nejlepší výsledky.

Ve volejbale už jste přes své mládí ledacos dokázala. Kterého úspěchu si nejvíc vážíte?

Nejradši vzpomínám na roky v reprezentaci, na juniorskou reprezentaci a postup před dvě kola kvalifikace až na ME 2018. Speciálně místo má pro mě vyhraný kvalifikační zápas proti Holanďankám, které měly sestavené velmi kvalitní družstvo a výškový průměr tak o 10 cm vyšší, jako byl ten náš. Za úspěšnou považuji i bohužel nedohranou sezonu 2019/2020 s týmem Pezinku, kdy se nám podařilo vyhrát Slovenský pohár.

Měla jste jistě jako jedna z nejlepších útočnic slovenské extraligy i spoustu jiných nabídek, proč tedy zrovna Šternberk na víceleté angažmá?

Většina tréninků je v Olomouci, kde jsem měla zájem studovat, tak to byla super možnost, jak se posunout ve volejbalovém směre a zároveň i studovat.

Už jste měla možnost vyzkoušet si i tréninky s novým týmem. Jaké jsou vaše pocity?

Vnímám to velmi pozitivně, s holkama jsme si sedly, je to mladý kolektiv, který se chce zlepšovat, a já se na to velmi těším.

Máte nějaký volejbalový vzor?

Konkrétní volejbalový vzor nemám. Obdivuji výkony Rafaela Nadala či Zdena Cháry a jejich mentální nastavení stále se zlepšovat, pracovat na sobě.

Chtěla byste něco vzkázat volejbalovým fanouškům Šternberku?

Že se na ně velmi těším a doufám , že si najdou čas přijít a fandit!