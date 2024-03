Nijak špičkový volejbal nepředvedly prostějovské volejbalistky ve 27. kole extraligy žen ČR 2023/24 na palubovce posledního Šternberka. Přesto si domů odvezly i v ne zrovna optimálním složení očekávanou výhru po třech sadách, byť výkon místy poněkud drhnul. Každopádně ve čtvrtfinále narazí Prostějovanky na rivalky z Olomouce.

Po zápase ve volejbalu Šternberk - Prostějov | Foto: FB účet Volejbalový klub - TJ Sokol Šternberk

„Dnes jsme měli potíže na postu libera, ale holky prokázaly svou zkušenost. Své soupeřky tlačily v útoku i na servisu po celé utkání. Jsem rád, že jsme utkání zvládli bez větších chyb a odvážíme si ze Šternberka tři body,“ říkal po zápase prostějovský kouč Miroslav Čada.

Po sobotní autonehodě už byla přítomna uzdravená prostějovská univerzálka Milica Tošič, naopak chyběla zraněná Michaela Pállová. V improvizovaném složení nehrály favoritky do stavu 7:5 dobře, potom ale přišla na podání Veronika Trnková, což spustilo výrazné zlepšení vedoucí k rychlému obratu. Zanedlouho se hra ale znovu srovnala. Teprve závěr od rovnocenného stavu 16:16 rozhodl, ačkoliv byl nadále plný výkyvů - 22:25.

Ve druhé části už prostějovské hráčky udržely vyšší kvalitu delší dobu a hned utekly do náskoku 2:6. Nejčastěji skórovala Klára Faltínová, kolektivní pohoda viditelně narostla, rozdíl mezi oběma kolektivy se zvyšoval (6:12). Stačilo ovšem dílčí polevení a sokolky kontrovaly na 9:12. Pak už však nové prostějovské problémy nevznikly, naopak jejich převaha postupně nabírala masivnějších rozměrů (13:23). Až koncovka pak znamenala jemnou korekci - 17:25.

I ve třetí periodě si Čadovy svěřenkyně neodpustily dočasný výpadek a po pěti ztracených výměnách za sebou (6:10 - 11:10) si ostřílený kouč musel brát time-out. Nepomohl hned, Prostějovanky se zvedly až za nějakou dobu. I pak se ale skóre přelévalo ze strany na stranu. Úplný finiš střetnutí si ale při výborném servisu Faltínové favoritky bezpečně pohlídaly - 20:25 a 0:3.

„Poslední zápas letošní sezóny byl v režii Prostějova, nenechal si to ujít. I když byly momenty, kdy jsme dokázali vysbírat pár balónů v poli a zatlačit soupeře servisem, ale zkušenosti zvítězily. Takže zaslouženě vyhrál soupeř 3:0, s tím se i počítalo. My se teď musíme připravit na baráž a uvidíme, co se bude dít dál. Ale holkám bych chtěl poděkovat, dneska to odehrály se ctí a v rámci našich možností,“ zhodnotil průběh utkání i kouč sokolek Miroslav Jehlář.

Jeho svěřenkyně si tedy nyní budou muset počkat na soupeře pro baráž, zatímco Prostějovanky se mohou těšit na vždy vyhrocené čtvrtfinále s regionálními rivalkami z Olomouce. Série startuje v Národním sportovním centru už ve středu 13. března, o tři dny později se přestěhuje do krajského města a o další tři dny se do Prostějova znovu vrátí.

Text: VK Prostějov

TJ Sokol Šternberk - VK Prostějov 0:3 (-22, -17, -20)

Rozhodčí: Peloušek a Kovář.

Čas: 76 minut.

Diváci: 95.

Šternberk: N. Látalová, Weidenthalerová, Úradníková, Kurerova, Kloda, Kořínková. Libero: Vyjídáková. Střídala: Dudková. Trenér: Miroslav Jehlář.

Prostějov: Bajusz, Faltínová, Löff, J. Smolková, Meidlová, Trnková. Libero: M. Smolková. Střídaly: Kožoušková, Bažó. Trenér: Miroslav Čada.