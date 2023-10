V průběhu druhé čtvrtiny vedli basketbalisté Olomoucka nad Pardubicemi až o dvaadvacet bodů, přesto o vítězi utkání sedmého kola Kooperativa NBL rozhodovala až úplná koncovka, v níž měli více štěstí domácí a po výsledku 87:86 zapsali třetí výhru v sezoně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsem na náš tým hrdý. Do zápasu jsme vstoupili hodně dobře. Třetí čtvrtinu jsme zvládli lépe než v Ústí. I když se na nás Pardubice dotáhly, zůstali jsme silní a soustředění. Po posledním doskoku jsme dali vítězný koš a ubránili závěrečný útok Pardubic. Je to výborné, teď můžeme slavit," okomentoval utkání spokojený hráč Olomoucka Erik Klepač.

V úvodu se oba soupeři spoléhali na slušnou střelbu z dálky a během necelých pěti minut proměnili celkově pět trojek. Častěji byli ve vedení hosté, Feštr ovšem na začátku šesté minuty vyrovnával na 13:13. Olomoucko pak ještě dokázalo přitlačit v útoku a přidalo několik dobrých zákroků v útoku. Odpovídalo tomu příznivé skóre 23:17 po první čtvrtině.

Dobrou mušku pří palbě z dálky ukázali domácí i v další desetiminutovce. Bailey v rychlém sledu proměnil dvě trojky a vzápětí po zakončení Feštra Redstone vedl dvouciferným rozdílem – 34:23. Během následujících minut domácí předvedli nejlepší pasáž v sezoně. Na začátku devatenácté minuty vedli o dvacet bodů a během přestávky měly Pardubice za stavu 56:38 pro Olomoucko o čem přemýšlet.

Do druhého poločasu vletěli Východočeši jako tornádo a po dvou minutách snížili na desetibodový rozdíl. Jejich nápor zastavil na chvíli tříbodovou akcí Feštr. Přesto domácí vypadli z tempa, čehož soupeř využil a snížil až na 60:66 dvě a půl minuty před koncem periody. Tři body pak zapsal Klepač a pomohl k tomu, že za příznivého stavu 74:65 vstupovali do poslední fáze Hanáci.

V posledních deseti minutách odolávali velkému náporu a často si v ofenzivě pomohli trojkou, přesto se jejich náskok smrskl na pět bodů (83:78) ve chvíli, kdy do konce chybělo dlouhých pět minut. O minutu později otočil skóre Šafarčík a Olomoucko výrazně znervóznělo. Na druhé straně se však vyfauloval nejlepší střelec Brunk a šlo se do dramatické koncovky, ve které Baiely zařídil domácím náskok jednoho bodu po útočném doskoku a to na vítězství stačilo.

„Mému týmu patří vysoký kredit. Soupeř se ve čtvrté čtvrtině vrátil do zápasu, my jsme se dlouho nemohli dostat k dobrému zakončení a chvíli to vypadalo, že o dobře rozehrané utkání přijdeme. Hráči ale v sobě našli potřebnou energii a trefili i těžké střely. V hale byla skvělá atmosféra, to nám hodně pomohlo v závěru, kdy jsme zvládli některé složité akce a dotáhli zápas do úspěšného konce," přidal svůj pohled i kouč Hanáků Andy Hipsher.

BK Redstone Olomoucko - BK KVIS Pardubice 87:86 (23:17, 33:21, 18:27, 13:21)

Nejlepší střelci: Bailey 27, Shaver 15, Feštr 13, McBrayer 10, Škranc 8, Žák 8, Hemphill 3, Klepač 3 - Brunk 23, Šafarčík 22, Pekárek 12, Alford 11, Potoček 5, Švrdlík 5, Škifič 4, Burda 2, Vyoral 2.

Tabulka: 1. Opava 6/1, 2. Nymburk 5/2, 3. USK Praha 4/2, 4. Kolín 4/3, 5. Ústí nad Labem 3/3, 6. Pardubice 3/3, 7. Písek 2/2, 8. Děčín 3/4, 9. Olomoucko 3/4, 10. Slavia Praha 2/3, 11. Brno 2/4, 12. Ostrava 0/6.