„Dostaneme víc prostoru a musíme toho jen využít a začít makat,“ burcuje svůj tým mladý střelec. Váňa převedl přesnou ruku v semifinálovém zápase turnaje O pohár primátora, pomohl k výhře nad polským sokem z Opole a k postupu do finálového zápasu. Ten se bude hrát v olomoucké Čajkaréně v pátek od 13 hodin.

Semifinále jste vyhráli jasně 114:82. Jste spokojený i s výkonem, který jste předvedli?

To se úplně říct nedá, protože bylo strašně moc chyb v obraně, kdy jsme nechávali volné hráče a byly z toho zbytečné střely. Byla tam špatná komunikace. Zkoušeli jsme si obranu, pro některé hráče to bylo nové a tím to možná bylo. Ale pokud chceme hrát pořádně, tak s takovým týmem nesmíme dostat tolik bodů.

Noví hráči přišli teprve nedávno. Bude týmové sehrávání ještě chvíli trvat?

Pořád se sehráváme a myslím si, že to ještě bude probíhat i v normálních zápasech v sezoně. První utkání ještě asi budou ve znamení sehrávání. U nás je důležité, abychom do zápasu přenesli pořádnou energii a bojovali od první minuty. Nehrát žádný profesorský basket.

Kádr se přes léto změnil docela výrazně a jsou v něm jen dva cizinci. Jaký z toho máte pocit?

Líbí se mi to, máme fajn tým, v šatně je to dobré. Jde o to, abychom si víc věřili na hřišti – navzájem i sami sobě. My mladí hráči dostaneme víc prostoru a musíme toho jen využít a začít makat. Už to není jen na těch cizincích, Palyzech a Kouřilech (usmívá se).

Jak se v tomhle směru osobně těšíte na novou sezonu?

Asi nikdy jsem se na sezonu netěšil tolik, jak letos. Je to umocněné koronou, že se dlouho nehrálo a dlouho nic nebylo kromě tréninků. Na trénincích člověk maká, ale není to zápas, takže se rozhodně těším. Věřím, že bude prostor. Máme co nabídnout a co ukázat.

V zápase proti Opole jste ukázal, že vám to střelecky jde dál náramně. Je to dobré znamení?

Já věřím, že to bude ještě lepší. Doufám, že budeme hrát hlavně týmově, pěkný basket, na který se bude dát koukat a který bude hlavně vítězný.