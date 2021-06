Národní tým navíc bude ladit formu na mistrovství Evropy, které je na programu na přelomu srpna a září. Sama Valková odchází po jedné sezoně strávené v klubu VK UP Olomouc za další zahraniční štací do Německa, kde oblékne dres Munsteru. „Bundesliga je kvalitnější než naše liga, chtěla jsem do zahraničí,“ prozradila v rozhovoru.

Jak hodnotíte reprezentační sraz? Podařil se vám postup na ME i do Final Four Evropské ligy?

Určitě pozitivně. Sice na konci nám ve skupině Evropské ligy přibyly dvě prohry v tiebreaku, ale když to spočítám dohromady i s kvalifikací na mistrovství Evropy, tak se nám podařila pěkná šňůra. Hlavně, že jsme to zvládly fyzicky i psychicky.

Bylo to náročné?

Hodně, hlavně na konci ta Evropská liga. Tím, že se neletělo v původním termínu na první část do Běloruska, tak se nám to teď nakupilo a měly jsme asi šest zápasů v sedmi dnech. Navíc předtím byla kvalifikace na mistrovství a neustále jsme byly v bublině. Trávili jsme teď asi tři týdny v kuse jenom spolu a celkově s přípravou jsme takhle téměř dva měsíce. Nikam jsme ani pořádně nemohly jít a nebylo to úplně nejjednodušší. Jako tým jsme to zvládly.

Česká republika získala v posledních letech v Evropské lize stříbro a zlato, je to turnaj, který reprezentaci sedí?

(směje se) Doufám, že jo. Připravíme se, jak nejlépe to půjde. Nejdříve na semifinále a pak případně na finále nebo malé finále. Budeme chtít obhájit. Určitě tam nemůžeme jet s tím, že prohrajeme. Věřím, že to zvládneme.

Máte dobrou formu i vzhledem k Euru.

Evropa je něco jiného. Je to turnaj, který se může povést výrazně jednomu týmu, jiným naopak ne. Navíc tam budou elitní týmy, které teď v Evropské lize nestartují a pro nás bude základním cílem postup ze skupiny.

Jaký je nejbližší program?

Momentálně jsme dostaly pár dní volno. Program byl opravdu náročný. Od víkendu se začneme plně soustředit na Final Four, které je 19. a 20. června. Potom bychom měly dostat asi tři týdny volno, ve kterých, doufáme, bude i prostor na dovolenou. Poté bude dost času se připravit na Evropu. Začneme se na ni chystat kolem 12. července.

Mistrovství Evropy na začátek sezony, není to zvláštní?

Evropa takhle bývá pořád a my už jsme zvyklé, že bývá ke konci srpna a na začátku září. Je to jenom o tom, připravit se v hlavách, že to je první vrchol ročníku. Tím, jak je člověk s nároďákem, tak se potom už těší i na klubovou sezonu. Je to jenom o nastavení, ale není to nic, co bychom neznaly.

Vy odcházíte z Olomouce. Kam míříte?

Do německého Munsteru, hrající Bundesligu. Vždycky mě lákalo, jít hrát do zahraničí. Už jsem tam před rokem byla. Německá liga je výkonnostně lepší než naše a chtěla jsem vyzkoušet něco jiného, což byly důvody.

Jak hodnotíte roční štaci v Univerzitním klubu?

Dobře, dokázaly jsme vyhrát jedinou soutěž, která se dohrála. I s holkami jsme si lidsky sedly. Akorát ten konec byl rozporuplný, takže se to z tohoto důvodu hodnotí těžko, protože jsme sezonu nedohrály. To mě mrzí. Pro něco jsme celou dobu pracovaly a nenechaly nás to dokončit. Ale určitě převládají pozitiva. Jak Champions League, tak vítězství v poháru, na což budu ráda vzpomínat. I v rámci sezony jsme předváděly dobrý volejbal, když pominu dva, tři zápasy, které se nám nepovedly.

Jaké budou ambice vašeho nového klubu?

První ambicí bude postup do play-off a pak se uvidí. Bude záležet na ostatních týmech. Ještě nevím, jak jsou složené.

Nemohla přijít po případně povedeném mistrovství Evropy ještě lepší nabídka, jako tomu bývá ve například fotbale?

Je to složité, protože mistrovství je na začátku klubové sezony a žádná z hráček nechce čekat až do srpna. Ve volejbale se většinou uzavírají smlouvy od dubna do června. Po mistrovství je tedy docela pozdě, protože kluby chtějí mít v červnu poskládaný tým.

Vy navíc studujete ještě vysokou školu, jak to budete stíhat ze zahraničí?

Ještě jsem to neřešila. Čekám, jak se vyvine další semestr. Kdyby to bylo jako letos online, tak to můžu v pohodě z Německa dostudovat. Pokud by to nešlo, domluvila bych se na nějakém přerušení. Budu to řešit se studijním oddělením.