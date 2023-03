„Je to úžasný úspěch a jsem za něj velmi šťastná. Popravdě jsem to ani moc nečekala," říkala těsně po skončení ceremonie.

Zatím největšího úspěchu dosáhla v minulém roce, když na Olympiádě dětí a mládeže konané v jejím domovském Olomouckém kraji posbírala z osmi různých jízd plný počet zlatých medailí. Velkou měrou tak přispěla ke čtvrtému místu v celkovém pořadí všech krajů a také druhému místu co se týče počtu prvních míst.

Na oslavy nebyl čas

„V tu chvíli jsem byla opravdu šťastná. Musím ale říci, že ten nejlepší pocit nebyl primárně z těch medailí, ale zejména z vodáckého kolektivu, který jsme si tam vytvořili. Hlavně jsem si tam ale naplno uvědomila, jak moc se mi vyplatila ta dlouhá dřina," říká studentka teprve osmé třídy, která dále přemýšlí nad studiem sportovní fyzioterapie.

Jak ale sama sportovkyně následně přiznala, na nějaké větší oslavy tohoto málo vídaného úspěchu moc času neměla. „Samozřejmě byli všichni okolo mě šťastní a gratulovali mi. Jak rodiče, tak i kamarádi. Oslav jsem si ale moc neužila, protože ihned z olympiády jsem přejížděla na další závody a následně zase na další. To bylo vlastně téměř to jediné, čím jsem trávila čas v posledním roce. Jo a vlastně jsem ještě absolvovala různá soustředění, " přiznala se smíchem.

Chci se dostat na olympiádu

Tato dřina a neskutečné nasazení v tak mladém věku se ale nakonec vyplatilo. Následovaly totiž hned další úspěchy. Třeba ihned poté na mistrovství republiky, kde jak mezi žáky, tak i mezi dorostenci vyhrála úplně všechno. „Moc si toho vážím, protože tam se mnou závodily i o dva až tři roky starší holky než jsem já," líčila i přes obrovský úspěch stále velice skromně.

Příběhy, jak se úspěšní sportovci dostali ke svým sportům, jsou různé. Některé jsou senzačnější a jiné zase přímočařejší. V případě Valentýny se jednalo spíše o tu druhou možnost, což ale někdy může být nakonec lepší pro celkový výsledek.

„Už odmala jsem měla strašně ráda vodu a navíc mě rodiče odjakživa vedli ke sportu. A když jsem byla s tátou na nějaké oslavě konané u rybníka, uviděla jsem tam lodičky a zkusila si to. Začalo mě to bavit a tak táta začal zkoumat, jestli není v okolí nějaký trenér. A byl. Vzal mě i přesto, že zrovna měli plný stav. A to jen proto, že mi to tak šlo," popisovala.

„Mým vzorem je vítěz olympiády Jiří Prskavec, který navíc před nedávnem začal jezdit na singlu tak jako já. A to mě dost motivuje. Jednou chci být jako on. Chtěla bych se jednou dostat na olympiádu. Vím sice, že to bude trvat ještě dost dlouho, ale doufám, že jednou se mi to splní," dodala ještě na závěr Valentýna Kočířová.