„Musíme dětem hlavně vrátit lásku ke sportu,“ hlásí šéftrenér uničovské mládeže Ondřej Kavulič.

K tréninkovým jednotkám využívá klub školní hřiště ZŠ Pionýrů či házenkářské hřiště, jež se obě nachází hned vedle zimního stadionu.

„Využíváme veškeré okolní prostory i trávníky a podobně. Máme určené skupinky podle ročníků, každý trenér ji má nějakým způsobem obvolanou a instruovanou, co a jak se má dělat. Sejdeme se před zimákem a trénujeme,“ popsal předseda HC Uničov Jaroslav Petřík.

A jak taková letní příprava za dodržování veškerých vládních nařízení probíhá? Nejjednodušší je forma kruhových tréninků.

„Dělali jsme takové cvičení, ale hlavně se snažíme dělat všechno zábavnou formou, aby děti běhaly, ale nevěděly o tom, že běhají,“ prozradil Kavulič.

„Je to pro nás při těchto omezení výzva,“ dodal.

Podle něj je potřeba začít pozvolna a určitě se nejedná o takový dril, jaký je pro letní přípravu hokejistů typický.

DĚTI (ZATÍM) NEUBÝVAJÍ

Odliv dětí zatím v Uničově nezaznamenali, ale mají obavu, aby někteří svěřenci na hokej a celkově sport nezanevřeli.

„Někteří tři čtvrtě roku nic nedělali. Čtrnáct dní pojedeme trend, že musíme děti nastartovat do hokejového módu a vrátit jim lásku ke sportu. Máme strach, abychom je nezavařili a ony potom neskončily,“ pokračoval Kavulič.

Takže žádné výběhy na mladíky prozatím nečekají.

„Běhy na Šibeník (lesopark v Uničově, pozn. red.) jsem zkoušel v minulých letech a moc se to neosvědčilo. Padesát procent kluků se z toho snažilo vykroutit. Hokej je v tomto ohledu specifický,“ prozradil Kavulič.

Mezi svěřenci se v pauze po fyzické stránce vytvořily značné rozdíly.

„Většinou jsou fyzicky všichni vyrovnaní, ale teď to neplatí. Někteří začínají od nuly a jiní skoro tam, kde končili,“ potvrdil trenér uničovských mladších žáků Václav Přibyl.

„Je potřeba pochválit rodiče, kteří s dětmi něco dělali – chodili běhat, na kolo a podobně, protože je to vidět,“ dodal Kavulič.

Mladí Orlíci se mohou těšit i na jiné aktivity než jen běh.

„Když bylo ještě na podzim před druhou vlnou povolené trénovat, tak jsme jezdili na kole do Litovelského pomoraví, takže i tohle budeme podnikat. Snad nám nikdo nezakáže sednout na kolo ve dvanáctičlenné skupince, když se tak ostatní lidé normálně chovají. Tréninky jsou zaměřené hlavně na pohyb a děti se učí znovu hýbat,“ popisuje Petřík.

„Kluci si kolo strašně oblíbili a osvědčilo se nám. Určitě to znovu zařadíme. V zimě jsme zase začali jezdit na hory a snažíme se jim to zpestřit, aby nebyli zaměření pouze na jeden sport, ale aby to bylo jako za nás a uměli sportů víc,“ přidal se Kavulič.

PŘIPRAVENI MRAZIT

V Uničově jsou navíc otevřeni i tomu, že i teď by ještě byli ochotni vyrobit na zimním stadionu led. To ale pouze za předpokladu, že by na vnitřních sportovištích mohli fungovat bez omezení.

„Jsme připraveni mrazit. S předsedou jsme domluveni, že pokud to situace dovolí, tak bychom dětem ještě udělali na měsíc led. Nemáme stadion na to, abychom si udělali led v létě, ale ještě první týden v červnu by pro nás byl hratelný. Hráči by si to určitě užili. Pojali bychom to formou soustředění a chodili na led i častěji než jen jednou denně, shodují se Kavulič s Přibylem.

Zároveň v Uničově neřeší, že by situace na jejich svěřence měla mít likvidační vliv.

„Ještě kategorie starších žáků je taková, že to snad většina kluků dožene. Horší to mají dorostenci, kteří pokud půl roku nic nedělali, tak už se do toho jen tak nevrátí. Ty tady ale nemáme,“ popsal Přibyl.

I díky tomu, že je Uničov menším hokejovým klubem, tak mu tolik nevadí omezení na dvanáct lidí. „Jsme malý klub, takže u nás pětadvacet lidí v ročníku nečekejte. Většinou jich tam je okolo dvanácti,“ přiblížil Petřík.

S tréninkem začaly veškeré mládežnické kategorie vyjma nejmladší přípravky, která čítá až třicet dětí. Ta by se měla poprvé sejít příští týden.

„Musíme vymyslet, jak ji rozdělit do skupinek a jak zajistit dodržování dvojic, přece jenom jde ještě o malé děti,“ uzavřel předseda Jaroslav Petřík.