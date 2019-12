V Uničově se sedmým dílem zakončí letošní cyklokrosový seriál Toi Toi Cup. Své vedoucí postavení v domácím poháru si budou chtít udržet Tereza Vaníčková i Michael Boroš.

Závody mužů a žen v rámci Toi Toi Cupu jsou zařazeny do kategorie C1, díky čemuž dorazí cyklokrosaři z osmi zemí včetně vedoucí ženy Světového poháru Kateřiny Nash.

Závodníci se budou muset vypořádat s blátivou tratí, která je prakticky totožná jako loni.

„Okruh je z pětadevadesáti procent stejný jako každoročně, pouze s jednou malou změnou. Po nájezdu do terénu, do borového lesíku, se nepokračuje po panelech nahoru, ale najede se do spodního lesíku, kde je asi stopadesátimetrová smyčka, po které se závodníci vrací zpátky na panelovou cestu,“ uvedl stavitel trati Kamil Mráz na webu cyklokros.cz.

Závod mužů odstartuje ve 13 hodin v přímém přenosu jej nabídne ČT sport. Od 14.30 hodin je na programu závod žen.

Sobotní program závodů Toi Toi Cupu:

9.45: kadetky (společně kadetky a žákyně)

10.25: žáci (společně žáci starší + žáci mladší)

11.10: kadeti

12.00: junioři

13.00: Open muži (muži Elite + muži U23) C1

14.30: Open ženy (ženy Elite + ženy U23 + juniorky) C1