„V cílové rovince při potlesku člověku vždycky hrknou slzy do očí, věřím, že se tady zase za rok potkáme při takhle skvělé atmosféře,“ popisuje věčně usměvavá vytrvalkyně, která zapsala výsledný čas 1:22:54.

Jaký jste měla cíl před závodem, mířila jste mezi nejlepší trio?

Vůbec jsem nepomýšlela tak vysoko. Když jsem viděla, jaké holky budou na startu, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, kdybych byla šestá.

Jak závod z vašeho pohledu probíhal?

Když jsem vyběhla, tak jsme běžely spolu s Markétou (Gajdorusovou, pozn. red.) a první Hanka (Homolková, pozn. red.) byla kousek před námi, tak jsem říkala Markétě, pojď, zkusíme ji doběhnout, protože jsme měly ztrátu asi deseti metrů. Povedlo se nám to, ale stálo mě to trošku sil. Do nějakého devátého kilometru jsem běžela s nimi, ale pak už jsem zůstala sama.

Ale stále jste byla třetí, kdy vám došlo, že by medaile přece jenom mohla vyjít?

V některých úsecích závodu je strašně pěkné, že máte přehled, kdo kde běží, a v parku na patnáctém kilometru jsem viděla, že Terka (Jagošová, pozn. red.) za mnou byla asi sto metrů, tak jsem si řekla, zkusím to! Jsem šťastná, že jsem udržela tempo a doběhla jsem třetí do cíle. I ten čas je skvělý (1:22:54), kdybych byla třetí za 1:27, tak bych z toho neměla takovou radost jako z tohoto času.

Běžela jste tady zatím pokaždé, jak hodnotíte letošní ročník z hlediska atmosféry?

Musím říct, že to je krásné. Lidé strašně moc povzbuzovali, dokonce i v těch hluchých místech, kdy se běží třeba v Černovíře, bylo spoustu lidí. Fandili i z letních zahrádek s pivem (úsměv). Bylo to hezké. Úžasná atmosféra.

Měla jste u trati hodně známých, kteří vás přišli povzbudit?

Já ani nevím. Ani manžela, který se přišel poprvé podívat na tento olomoucký půlmaraton, jsem neslyšela. Zdálo se mi, že jsem v parku slyšela mámu, ale spíše jsem vnímala takové ty fanoušky, jak je tady oddíl Liga sto, tak ty znám hodně podle hlasu. Ty jsem viděla. Bylo to úžasné. Díky tomu, že máme jména na hrudi, na nás volali a věděla jsem, že to je na mě.

V cílové rovince jste sklidila největší aplaus. Jak jste si to užívala?

Je to krásné, to vždycky hrknou člověku slzy do očí. A ještě když jsem běžela na tom třetím místě, tak je to úžasné. Mám z toho velikou radost. Sice jsem nikdy nebyla na olympiádě nebo na nějaké takové velké akci ve své top formě, kdy časy byly lepší, ale i tak jsem si to užila. Jsem šťastná, že jsem zdravá a běhám tak dlouho.

Je podle vás dobře, že se závod uskutečnil?

Určitě. Jsem ráda, že svět začíná být normální, začíná se závodit, protože je vidět, že se rok nesportovalo. Top atleti jsou lepší, protože ostatní neměli závody a neměli motivaci. Teď tu motivaci snad mít budou a doufám, že se tady příští rok zase sejdeme s touto krásnou atmosférou.

Máte ještě nějaké běžecké cíle?

Přes léto musím pořád pracovat a chtěla bych běžet zase Běh rodným krajem Emila Zátopka, to je pro mě srdcovka, jinak už cíle nemám.