Na duel do Čajkarény dorazilo sto patnáct diváků. Ti mohli být nadšeni už v první třetině. Ta byla totiž v podání domácího týmu nejlepší. Alexandra Hegingerová otevřela skóre už ve 2. minutě poté, co zblízka prostřelila gólmanku soupeře. Jen o tři minuty později se domácí florbalistky dostaly do přečíslení tři na dvě. Kácelová předala míček Evě Řehákové a ta přesnou střelou k tyči zvýšila.