/FOTO+VIDEO/Z Prostějova do Uničova se vydali ve čtvrtek cyklisté v rámci úvodní etapy Czech Tour. Vítězem se stal parťák Chrise Frooma Izraelec Itamar Einhorn. nejlepším z Čechů byl devátý Dominik Neumann z týmu Elkov-Kasper.

Výjezd na “zámečák” v Úsově | Video: Michal Muzikant

Na závodníky čekalo 165 kilometrů a 2 217 výškových metrů. Peloton postupně projel v Olomouckém kraji například Plumlovem, Konicí, Bouzovem či Mohelnicí.

Zdroj: Jan Pořízek

O únik se pokusilo několik jezdců, ale uspěla až trojice, mezi níž byl i Čech Matěj Zahálka. Peloton však dvouminutový náskok smazal a došlo až na závěrečný spurt.

„První etapa byla docela těžká, hodně týmů nechtělo do sprintu a bylo hodně nástupů, na konci byli pak asi všichni unavení,“ řekl vítěz.

Těším se na fanoušky, září Froome. Ti jej uvidí v Olomouci, Uničově i Prostějově

„Zhruba 500 metrů před cílem jsem byl vedle dvou soupeřů vepředu a do poslední zatáčky jsem vjel v plné rychlosti a povedlo se to. Mám radost,“ řekl. Cítil se prý skvěle. „Zotavil jsem se z té první poloviny závodu, protože to nebyla úplně rovina. Necílím na celkové vítězství, ale máme v týmu jezdce, kteří by vyhrát chtěli,“ dodal.

Froome uznal, že etapa byla náročnější, než čekal. „Ale pro náš tým dobrá, vyhráli jsme, byl to dobrý start Czech Tour,“ hodnotil. „Rozhodně to nebyla jen sprinterská etapa ani snadný den. Samý pokus o únik, také docela kopce nahoru dolů. Je dobré být součástí týmu, který vyhrál. Máme pár kluků, kteří budou bojovat o celkové vítězství. Uděláme pro to jako tým vše,“ slíbil.

Froome způsobil obrovský nárůst fanoušků podél trati, na startu i v cílových městech závodu. Když měl ujít zhruba dvacet metrů od svého týmu k novinářům na rozhovory, nevyhnul se focení či podepisování.