Jeho Olomoucko v netradiční prostředí haly Čajkaréna prohrálo 70:86.

„Musíme naši týmovou hru posunout ještě dál. Hlavně v obraně, tím se vyhrávají zápasy,“ burcoval své družstvo Váňa.

Už v sobotu v 18 hodin totiž hanácký celek čeká v nadstavbě Kooperativa NBL nejtěžší možný soupeř – do Olomouce dorazí věhlasný Nymburk.

Zápas vypadal podobně jako poslední měření sil v Opavě, je to zklamání?

Minule jsme prohráli v Pardubicích, kde jsme věřili ve vítězství. S Opavou jsme to doma, i když v jiné hale, chtěli napravit, hrát bojovně. Bohužel to nevyšlo. Měli jsme hrozně moc děr v obraně a v útoku jsme byli často zmatení. Sedmdesát bodů je pro nás podprůměr, navíc když dostaneme tolik bodů. Pak je těžké vyhrát.

Opava vám bodově utekla na začátku druhé čtvrtiny, to byl zásadní zlom?

Hlavně ze začátku jsme hráli úplně nekoncentrovaně. Měli jsme snad pět ztrát ze sedmi útoků. Oni taky nezačali nejlíp, ale s námi se to pak táhlo. Byli jsme často nekoncentrovaní a hodně mimo. Druhá čtvrtina rozhodla, stejně jako v těch Pardubicích.

Opava klasicky hrozila střelbou z dálky. To pro vás ale nebylo překvapivé, že?

Všichni víme, jak hrají, připravovali jsme se na to. Oni hlavně střílí za tři body a tím jsou výjimeční. Když dávají trojky, tak je hrozně těžké je zastavit. Chtěli jsme jim trojkové střely alespoň ztížit, ale bohužel s rotací v obraně jsme byli často pomalí nebo jsme nevěděli, kam jít, takže jsme to nestíhali.

S Opavou jste prohráli i třetí zápas. Je to opravdu tak těžký soupeř?

Opava může hrát výborně, ale když se jí nedaří, tak může prohrát téměř s kýmkoliv. Ale to se stává většině týmů. Nás třetí prohra mrzí, protože teď se rozhoduje o pozici pro play-off a každý zápas je důležitý.

Prostředí bylo docela bouřlivé, Čajkaréna ale není vaše domácí hala. Hrálo to roli?

Nejsme na to zvyklí, ale měli jsme tady před tím pár tréninků. Jak je hala menší a rozléhá se to tady, tak je hůř slyšet. Pro někoho to může být příjemnější, pro někoho horší, ale hráči to nemohou brát v potaz.

Byl jste nejlepší střelec Olomoucka. Jste po osobní stránce spokojen?

Basketbal je týmový sport, takže je jedno, jak kdo hraje osobně. K vítězství je potřeba týmový výkon.

V sobotu přijede mistrovský Nymburk, se kterým můžete jen překvapit. Před rokem jste to v Čajkaréně ale málem dokázali, takže se pokusíte o něco podobného?

Rozhodně, budeme je chtít zaskočit. Nymburk je teď rozehraný, hraje výborně v Evropě. Musíme se snažit zapojit nové hráče a lépe se sehrát. Neříkám, že to má být nějaká výmluva, ale musíme naši týmovou hru posunout ještě dál. Hlavně v obraně. Týmová obrana je základ, tím se vyhrávají zápasy.