„Mrzí mě to. Myslím si, že jsem klubu udělala dobrou službu. Klub ale od začátku sezony neplnil závazky vyplývající z tehdy platné smlouvy,“ říká blokařka, která se stala novou posilou konkurenční Dukly Liberec.

Proč jste se rozhodla podepsat smlouvu právě v Liberci?

Liberec mě kontaktoval s nabídkou na spolupráci již před několika lety. Poté znovu vloni, ale to jsem měla ještě smlouvu v Olomouci. Věděla jsem, že o mě mají zájem a v případě, že zůstanu v české extralize, to pro mě byla jediná možnost. Je to profesionální klub, který poskytuje profesionální podmínky, a navíc to mám blízko domů (usmívá se).

Podpis je stále ještě čerstvý. Jak to, že jste byla na konci července stále bez smlouvy? Zvažovala jste různé varianty?

Původně mé představy o angažmá byly jiné. Chtěla jsem vyzkoušet nějakou ze zahraničních lig. Pár nabídek jsem i dostala, ale bohužel to nebylo nic, co by mě vzalo za srdce. Dlouho jsem čekala, že to přijde, ale osud to chtěl asi jinak. Tímto děkuji vedení libereckého klubu za trpělivost.

Jak probíhala jednání s Olomoucí po předčasném ukončení sezony z důvodu koronaviru? Byl zájem z vaší strany, nebo ze strany klubu na prodloužení smlouvy?

Chvíli byl zájem oboustranný, poté jsem však musela změnit názor.

Z jakého důvodu?

Nedopadlo to hlavně z toho důvodu, že klub od začátku sezony neplnil závazky vyplývající z tehdy platné smlouvy. Navíc pak přišla koronavirová krize a situace byla rázem složitá pro všechny z nás, sportovní kluby nevyjímaje. Bohužel jsem postrádala alespoň slušné chování ze strany vedení olomouckého klubu, které by mělo být na místě za každých okolností. Jednání bylo na místo toho zakončeno okamžitou výpovědí.

To váš šokovalo?

Všichni dobře víme, že loňská sezona nebyla herně ideální, i proto jsem cítila, že nejspíš budu potřebovat změnu. Nicméně dost dlouho jsem přemýšlela, co je vlastně správně a zda v klubu přeci jen nezůstanu. Utvrdila jsem se však při jednání s vedením klubu, že mám svou hrdost a na jejich neférovou hru přistoupit nehodlám.

Jak se vám odchází z olomouckého klubu? Těšíte se na změnu? Liberec skládá velmi silný tým, bude to výzva?

Díky již zmíněným patáliím se mi dobře neodchází. Myslím si, že jsem klubu udělala dobrou službu a upřímně mě velice mrzí, že se nerozcházíme v dobrém. Tudíž se logicky na změnu těším a myslím si, že mě letos s týmem Dukly čeká veliká výzva a to napravit jejich nepříliš dobré výsledky z minulé sezony a pokusit se ve veliké konkurenci bojovat o medaile.

Olomouc bude hrát základní fázi Ligy mistryň. Navíc se jí kvůli koronaviru zkomplikoval příchod zahraničních posil. Nebyli jste v kontaktu ještě v poslední době?

Upřímně ano, v kontaktu jsme byli ještě na konci června. V tu chvíli to bylo ale hlavně za účelem, aby Olomouc splnila závazky vyplývající ze smlouvy, které jinak odmítala plnit. Bohužel ani pokus o obnovení jednání na 100 % nezabral. Každopádně i tak bude mít Olomouc určitě kvalitní tým a na jejich zápasy v Lize mistryň se ráda podívám. Nějaké zkušenosti z této prestižní soutěže již mám a rozhodně to není lehké čelit nejlepším týmům Evropy. Je to náročné fyzicky pro hráčky, finančně pro kluby, ale každému bych přála, aby to alespoň jednou zažil. Doufám, že se Liga mistryň vzhledem k aktuální situaci uskuteční.