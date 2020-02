„Pořád cítíme, že v naší hře jsou rezervy. Máme hodně velké výkyvy v podstatě ve všech herních činnostech. Musíme to do víkendu zlepšit,“ prohlásila olomoucká blokařka Veronika Trnková.

Olymp má hru založenou na velké bojovnosti. Tím vás předčil ve druhé sadě, která skončila jasně v jeho prospěch?

Hrají výborně v poli, vyčapou strašně moc balonů a to nám oproti nim dost chybí. Naše obrana je v tomhle o dost slabší. Těžko se hraje proti takovému soupeři, který je bojovný v poli a vy máte problém složit balon.

Skvěle jste ale zachytily začátek třetího setu. Bodovou šňůrou jste zchladily euforii soupeře?

Tohle nás, podle mého názoru, docela zachránilo (usmívá se).

Oproti minulému zápasu proti Šelmám neměly soupeřky tolik bodů ze servisu. Dařilo se vám líp na přihrávce?

Velkou roli v tomhle hraje naše domácí prostředí, kde má většina týmů problém jak s přihrávkou, tak se servisem.

Povedlo se vám oklepat po třísetové prohře na půdě vedoucího týmu tabulky?

Nebylo to úplně příjemné. Do zápasu v Brně jsme šly s tím, že chceme vybojovat první místo do play-off. Nepovedlo se nám to, navíc poměrně hladce, takže psychicky nám to moc nepomohlo. Ale jsme rády, že jsme doma dokázaly zvládnout zápas s Olympem.

Do Brna pojedete v sobotu znovu, tentokrát bojovat ve Final Four. Jak těžká bude obhajoba Českého poháru?

Bude to těžší než cokoliv jiného. Vždycky se hůř obhajuje, než překvapuje. Bude to náročné, ale zkusíme se s tím nějak poprat.

Stojíte teď před velkou výzvou?

Určitě. Hodně nám pomáhá, že se Šelmy nedostaly do Final Four, ale stát se může cokoliv, hraje se vždy na jeden zápas.

V semifinále vás čeká Liberec, který vás nedávno dokázal v extralize nečekaně porazit. Sezonu má ale Dukla jak na houpačce, že?

Je to hodně nevyzpytatelný soupeř, navíc mají novou posilu z Brazílie na účko. Bude to velká neznámá. Jsem sama zvědavá, co předvedeme my i ony.

Chtělo by to získat první trofej sezony, aby byl konečně důvod k větší oslavě?

Teoreticky bychom měly mít důvod k oslavě po každém vyhraném zápase, ale že to tak není, je věc druhá. Když se nedaří, tak se nedaří. My k tomu musíme přistoupit tak, že do toho půjdeme naplno, musíme chtít vyhrát každý zápas. Cíl je obhájit trofeje, které jsme získaly v minulé sezoně. Musíme k tomu přistupovat profesionálně, a jestli je na nás vyvíjen tlak, tak si jej nesmíme připouštět. Jsme tady od toho, abychom to obhájily, to bylo před sezonou jasně dané. Jestli nám někdo něco říká, nebo nám nadává, tak si to nesmíme připouštět a nesmí nás to nijak ovlivňovat.

Cítíte tlak i kritiku ze strany fanoušků?

Já osobně to vůbec nesleduju, je mi celkem jedno, co si o mně kdo píše a říká (usmívá se). Nevím, jestli to sledují holky, asi některé jo, ale myslím, že to není dobře. Neměly bychom se na to dívat.

Je to motivace zvládnout první důležitý úkol sezony a nedat výkonem ve Final Four munici případným kritikům?

Musíme k tomu dobře přistoupit, udělat tenhle důležitý krok a věřím, že pak půjde všechno líp.