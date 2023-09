Do své již desáté sezony v Kooperativa NBL vstoupí 27letý křídelník David Škranc jako nová posila basketbalistů BK Redstone Olomoucko. Po Pardubicích a Hradci Králové si vyzkouší své třetí angažmá.

David Škranc (v černém dresu Hradce Králové) | Foto: BK Redstone Olomoucko

„Po sestupu Královských sokolů jsem měl dvě nabídky. Ozvala se ještě Ostrava, která už je ale přece jen dál. V Olomouci mám navíc kamarády v klubu i mimo něj. Byla to tedy jasná volba. Od patnácti bydlím v Pardubicích s přítelkyní a vlakem to mám hodinu a půl. To je ideální dojezdová vzdálenost. V létě do toho navíc Olomoucko pořádně šláplo. Je tady americký trenér a hráči, nikdo nechce připustit třetí špatnou ligovou sezonu. Ambice nemáme nízko,“ popsal, co všechno hrálo hlavní role v jeho rozhodování.

Při svém působení v hradeckém klubu měl v týmu Škranc poměrně velkou úlohu. Jelikož s ním na křídle hráli pouze mladí kluci, strávil na palubovce během zápasu klidně i okolo 30 minut. Nyní je mu ale jasné, že tohle se s přesunem do nového prostředí změní.

„To už se opakovat nebude. Individuální kvalita hráčů v Olomoucku je velká, mé minuty se prosto sníží. Ovšem pokud se bude vyhrávat, trápit se kvůli tomu nebudu,“ říká.

V kádru Olomoucka došlo po druhé špatné sezoně v řadě k poměrně velkému počtu změn a nemalou jeho část nyní vyplňují cizinci, zejména Američané. Dle slov tohoto borce to ale vypadá, že by mu to nijak zvlášť vadit nemělo.

„Především s americkými hráči jsme se už stačili seznámit. Mají rádi srandičky, hodně se bavíme. Měli jsme už i společnou akci v aquaparku, bylo to příjemné. Jsou zvyklí být v partě už z Ameriky, věřím, že budeme jedna velká rodina,“ usmívá se.

Česká špička i atraktivní týmy ze zahraničí. TOMI-REMONT Cup je znovu tady

„Až na Marcuse Shavera už kluci navíc v Evropě hráli a to v docela dobrých soutěžích. Ve Slovinsku, Maďarsku nebo druhé německé soutěži. Zdejší evropský styl tak už mají zažitý. Navíc je tady americký trenér, který zná jejich mentalitu, umí s nimi pracovat a má respekt,“ dodává ještě.

Kromě důležitých ligových bojů, ve kterých budou muset Hanáci zabrat, aby napravili dvě předposlední místa z posledních dvou ročníků, čeká hráče Olomoucka i evropský Alpe Adria Cup. Jak loni, tak i letos se začaly ozývat hlasy, že je to pro klub možná trochu zbytečné a hráče to pouze vysílí.

Olomouckými soupeři zde budou slovinská Ilirija, chorvatský Furnir, rumunský Temešvár, rakouská Vídeň a také rival z české nejvyšší soupeře z Kolína. „Úplně snadné to nebude. Čeká nás navíc i náročné cestování. Ale pro všechny je důležité, aby se ukázali v Evropě. Pro hráče i klub. Konfrontace s evropským basketbalem je potřebná,“ uzavřel David Škranc.