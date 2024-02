Česká florbalová reprezentace juniorek má za sebou přípravný turnaj před Mistrostvím světa. Na turnaji porazily Polsko, remizovaly s výběrem Finska a ve finále si poradily s, do té doby, suverénním Švédskem. Olomoucké barvy hájily tři hráčky, a to Klára Horčičková, Valentýna Zerzánová a kapitánka výběru Tereza Hlaviznová.

Valentýna Zerzánová | Foto: FBS Olomouc

První den turnaje se česká reprezentace utkala s domácím Polskem. Zápas rozhodla dominantní první třetina, kterou český výběr vyhrál 9:0. Celkově si juniorky připsaly výhru 15:2. Zerzánová si v utkání připsala dva body za gól a asistenci. Hlaviznová, která je kapitánkou týmu, si připsala jednu branku.

Následoval nejdůležitější zápas skupiny. Už před utkáním s Finskem bylo jasné, že vítěz tohoto utkání bude s největší pravděpodobností vítěz skupiny a zahraje si finále. Zápas se překlápěl ze strany na stranu a nakonec skončil nerozhodně v poměru 3:3.

„Hrálo se ve velkém tempu. Myslím si, že jsme měly více šancí a mohly jsme ten zápas rozhodnout, nakonec z toho byla remíza,“ hodnotila utkání Zerzánová, která si v zápase dokonce připsala i gól. „Mates to dobře pokryla, Anička mi to pak předložila do prázdné. Já jen trefila branku,“ dodává k její vstřelené brance.

Díky následné výhře nad Norskem 12:0 a lepšímu skóre v tabulce se Česká výprava umístila na prvním místě tabulky a mohla si to tak rozdat ve finále se Švédským obrem. „Utkání se mi velmi líbilo. Vstoupily jsme do něho hodně zodpovědně, řekly jsme si, jak chceme hrát a plnily jsme to. V první třetině se nám podařilo odskočit ve skóre a ty další dvě periody jsme byly na míčku a nepouštěly Švédky do žádných šancí," hodnotí parádní výhru 8:5 Hlaviznová. Češky hned v první třetině odskočily o čtyři branky, následovala bezbranková druhá třetina a v té poslední své vítězství ustrážily.

Nejproduktivnější hráčkou z olomouckých řad byla Valentýna Zerzánová. Ta si připsala ve čtyřech utkáních pět kanadských bodů a v lajně nastupovala po boku talentované Anny Brucháčkové.

„Aničku znám déle, je to skvělá hráčka a cením ji za to, co dokázala a jsem ráda, že zrovna ona tvořila v mojí lajně křídlo. Myslím, že se nám turnaj jako lajně velmi podařil,“ hodnotí spolupráci s reprezentantkou a na závěr ještě dodala, že v týmu panovala dobrá atmosféra jak v kabině, tak i na hřišti.

Třetí Olomoučankou v českém dresu byla Klára Horčičková, pro níž to byla druhá zkušenost s reprezentační akcí. „Polish cup hodnotím pozitivně, s trenéry jsme si stanovili cíle pro každý zápas a z vetší části se nám je dařilo plnit. Jsem ráda, že se nám podařilo zakončit skupinu na prvním místě, a tudíž postoupit do finále. Byla to skvělá generálka před mistrovstvím,“ zhodnotila celou úspěšnou akci.

Text: Dominik Hrabě/FBS Olomouc