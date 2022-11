Ostrava držela stále mírný náskok a na chvíli se dostala až na šestibodový rozdíl ve skóre v poměru 16:10. Olomoučanky se ale nevzdaly a začaly náskok stahovat takovým způsobem, že do koncovky se šlo za stavu 20:20. Po úspěšném bloku Šepeľové Hanačky vedly 21:20, ale dvě chyby, nejprve při podání a poté při útoku, znamenaly znovu vedení Ostravy. Ani za stavu 24:21 pro Ostravu nesložily hostující volejbalistky zbraně a dokázaly srovnat. Ostrava však dvěma body za sebou v dramatickém závěru prvního setu rozhodla o svém vítězství.

„V prvním setu jsme tahali za kratší konec. Měli jsme to dobře rozhozené, ale smečařky to neuhrály a sami jsme se dostali do problémů. V koncovce jsme holt prohráli," pokračoval olomoucký lodivod.

Začátek druhého setu nevyšel domácím hráčkám vůbec dobře a Olomouc brzy vedla 5:0. Pětibodový náskok držely hostující hráčky i za stavu 9:4. Ostrava ale započala stíhací jízdu a dorovnala na 10:10. Od té doby musely domácí volejbalistky neustále dotahovat drobnou ztrátu ve skóre a z srovnáno bylo až za stavu 16:16. Když poté Jedličková s Jasečkovou bodovaly při útoku a Rajličová dvakrát chybovala při stejné činnosti, vedl domácí celek 20:16. Náskok do koncovky domácí hráčky udržely a braly druhý set poměrem 25:19.

Ve třetím setu si Ostrava držela po celý jeho průběh drobný náskok. Ostravské hráčky bodovaly při útoku a do koncovky šly s náskokem čtyř bodů. Za stavu 21:19 se očekávalo velké drama, avšak Bauerová bodovým útokem a následným esem při podání domácí fanoušky uklidnila. Přesto, že ještě Borovcová s Šepeľovou dokázaly skórovat, přesně útočily také domácí Jasečková s Jedličkovou, a tak Ostrava vyhrála i třetí set poměrem 25:21 a celé utkání tak ovládla 3:0.

„Od druhého setu hráčky přestaly plnit pokyny v obraně a Ostrava nás jednoznačně přehrála. Dnes snad jediná Zuzka Šepeľová měla dobrou úspěšnost na útoku, u ostatní to byla bída a utrpení. Protočili jsme všechny hráčky, ale nepomohlo to. Gratuluji Ostravě k vítězství,“ uzavřel Martin Hroch.

TJ Ostrava – VK UP Olomouc 3:0 (24, 19, 21)

Rozhodčí: Buchar, Lenert.

Čas: 58 minut.

Počet diváků: 173.

Ostrava: Chládková, Skřivanová, Dabrowska, Jedličková, Kašparová, Buvinič. Libero: Jančová. Střídaly: Jasečková, Bauerová, Výtisková. Trenér: Zdeněk Pommer.

Olomouc: Šepeľová, Mostsitska, Rajlič, Borovcová, Kneiflová, Galvao. Libera: Kulová, Slavíková. Střídaly: Tinklová, Herdová, Körmendyová. Trenér: Martin Hroch.