„V nové sezoně chceme budovat mladší kádr tvořený především českými a slovenskými volejbalistkami. Zejména na některých postech je však česko-slovenský trh přebraný, což vytváří tlak na ceny a my musíme čelit tvrdé konkurenci bohatších klubů. Proto se musíme opět alespoň částečně poohlížet i v zahraničí,“ říká předseda klubu Jiří Zemánek

„Jsem navíc přesvědčen, že to povede ke kýženému okysličení týmu. Zvlášť když některé hráčky z Balkánu u nás zanechaly v posledních letech poměrně pozitivní stopu,“ dodává.

Milana Rajlićová je rodačkou z města Zrenjanin v srbské autonomní oblasti Vojvodina, kde také s volejbalem v tamním klubu ŽOK Klek začínala. Po čase se přesunula do Spartaku Subotica a následně do předního srbského klubu Železničar Lajkovac, s nímž získala několik ligových i pohárových medailí.

„Po loňském vítězství v srbském superpoháru si ji vyhlédl Nižnij Novgorod a nabídka z ruské Superligy se tehdy ještě neodmítala. V tvrdé konkurenci špičkových hráček však neměla dostatek herního času. Navíc přišla nepředvídatelná politická situace a ona si přála vrátit se do Evropy a opět si zahrát na mezinárodní pohárové scéně. I to jí pomohlo přilákat k nám. Jsem za to rád a věřím, že bude oporou,“ říká trenér vysokoškolaček Martin Hroch.

„Po minulé sezoně jsme hledali univerzálku, která by lépe typologicky odpovídala pozici diagonální volejbalistky. Milana disponuje oběma směry útoku. I svou fyzickou konstitucí je razantnějším typem hráčky. Na svůj věk navíc působí zkušeně v mezihře,“ uzavřel olomoucký kouč.