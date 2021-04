„Je to pravda. V Olomouci končím,“ potvrdil Deníku sám kouč Zapletal, jemuž stávající kontrakt vyprší 30. května. Jaké k tomu ale mělo vedení důvody?

„Pořádně mi to nevysvětlili. Žádný pořádný důvod jsem se nedozvěděl, ale nechtějí mi prodloužit smlouvu, což takhle prostě u profesionálních sportovců a trenérů bývá,“ pokračoval Zapletal, kterému byla tato skutečnost oznámena před dvěma týdny.

Bývalý nahrávač měl zájem v týmu pokračovat a lze tak jen spekulovat, co stojí za koncem bývalého reprezentanta.

„Jsem zklamaný. Jsem Olomoučan, chtěl jsem zůstat a v klubu něco vybudovat. Možná má Olomouc jinou koncepci, než jsem volil já. Ta moje se jim asi nelíbila a domluvili se, že nebude dobré se mnou pokračovat,“ zamýšlel se Zapletal, který byl se svými svěřenkyněmi spokojený. Sám jim tuto novinku oznámil.

„Nikdo jiný jim to neřekl. Holky byly v šoku, protože si myslely, že budu pokračovat. Měli jsme skvělou partu a nikdy nevznikl žádný problém. Jestli se mnou byly spokojené, to je otázka na ně, ale vedení se mnou spokojené očividně nebylo,“ glosoval Petr Zapletal.

Jméno nového trenéra zatím není jasné. Nabízí se možnost návratu Jiřího Teplého, jehož Zapletal při nástupu nahradil. Vedení klubu se ovšem ke konci Petra Zapletala a jeho nástupci odmítlo vyjádřit. „Jediné, co můžu říct, že panu Zapletalovi skončí 30. května smlouva,“ prohlásil předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek.

Odliv talentovaných hráček?

Olomoucký volejbal tímto rozhodnutím nepřichází pouze o trenéra, ale i o spolupráci s oddílem Volejbalové akademie mládeže Olomouc, v níž je Zapletal předsedou.

„Minulý rok jsem dal do Olomouce osm nebo devět hráček. Do budoucna jsme chtěli spolupracovat s tím, že dobré hráčky by přecházely do Olomouce a extraligu by hrály ve Šternberku. Tímto způsobem jsem jim chtěl pomáhat. Nyní ale určitě spolupráce pokračovat nebude,“ prozradil původní plány Petr Zapletal. Ty se ale s jeho odchodem změnily.

On sám se totiž vrátí do akademie, se kterou má velké plány.

„Chci vybudovat silné týmy ve všech kategoriích. Mám pod sebou devět trenérů a trénujeme ve dvou halách v Olomouci každý den. Naši kadeti se dostali do extraligy, máme přípravku, žáky i žačky, a nyní chci obnovit i kadetky. Navíc mě trénování baví a někde budu pokračovat a budovat,“ uzavřel třiačtyřicetiletý Petr Zapletal.