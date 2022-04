„V jejím průběhu jsme prožili špatný začátek z důvodu dvou zranění a rvali jsme se s tím celou první půlku. V listopadu už si to pak začalo sedat, v lednu jsme posílili o dvě nové hráčky, které nám pomohly urvat bronz v poháru a i nadále to šlo postupně nahoru,“ popsal trnitou cestu olomouckého družstva z dolních pater tabulky až téměř k vrcholu, který nakonec ale zůstal nepokořen.

„Výsledkem tohoto zlepšení byl pětizápasový semifinálový, řekl bych až fight, s Královým Polem, ve kterém bylo klíčové, že jsme nedokázali proměnit mečbolový míč, který by nás posunul do finále,“ mrzelo zkušeného trenéra. „Čtvrté místo je tak z tohoto pohledu zklamáním. Sezona jako taková ale neúspěšná nebyla,“ dodal.

FOTO: Zranění Šepelové a jasná prohra. Vysokoškolačky končí v sezoně čtvrté

Na nakonec neúspěšné sezoně ale bylo podle olomouckého lodivoda mnohem více pozitiv než negativ. Jedním z nich může být i dlouhodobě dobrý herní projev.

„Myslím si, že jsme po většinu sezony, a zvláště v semifinále, předváděli výborný volejbal, který diváky prostě musel bavit. Byl bych moc rád, kdyby si hráčky zapamatovaly svůj semifinálový výkon a přenesly si jej i do další sezony,“ přeje si.

A jaký je teď teď po konci sezony, podle Martina Hrocha, nejblížší program? „Musíme si teď sednout, sezonu vyhodnotit, říct si, co bylo opravdu špatně, co je potřeba předělat, na čem se dá pracovat, co by se dalo posunout výš a naopak, co bylo pozitivní a to zachovat,“ říká a na závěr ještě dodává: „V kádru plánujeme provést určitě změny. S tím bych teď ale ještě chvíli počkal.“