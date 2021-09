"Pojedu domů, udělám sono a uvidím, co se svalem je. Pak rozhodneme, co dál," řekla Muchová, které ve světovém žebříčku patří čtyřiadvacátá pozice.

Pětadvacetiletá Muchová léčila natržený břišní sval po životním úspěchu v Austrálii dva měsíce. V létě došla do čtvrtfinále na dalším slavném grandslamu ve Wimbledonu. Na podzim se ale obtíže vrátily.

Nedohrála kvůli nim nedávný turnaji v Cincinnati, snažila se pomoci kryoterapií (organismus se na krátkou dobu vystaví extrémně nízké teplotě - pozn. red.). V New Yorku ale nemohla kvůli bolesti hrát podle svých představ. "Bolí to na jiném místě, než jsem měla trhlinu. Na tréninku už jsem to cítila minimálně, ale nasazení zápasový je prostě jiný," řekla Muchová po porážce v prvním kole.

"V Austrálii to bylo nové. Věděla jsem o bolesti, ale poprala se s tím líp, než se s tím peru teď. Moje hra je o servisu, a jak to začne bolet, tak na to hodně myslím a hraje se mi s tím blbě," vysvětlila hráčka, který měla být 20. září jednou z hvězd turnaje WTA v Ostravě.

Jestli se však představí domácímu publiku, to je momentálně nejisté.