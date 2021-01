„Mám rád Paprsek, tam asi vyrazím hned odpoledne. Projet se v klidu a bez stresu,“ těšil se sedmadvacetiletý závodník.

Máte za sebou svoji třetí Tour de Ski. Před rokem jste se sebou úplně spokojen nebyl. Jaké pocity jste si dovezl letos?

Co se týče mé formy a toho, jak jsem se při závodech cítil, byla letošní Tour lepší než ta minulá. Stoprocentně spokojený jsem neodjížděl, ale cítil jsem velký posun oproti minulému roku a celkově ve svém závodění.

Která etapa vám nejvíc vyšla?

Jsem hodně spokojen s oběma sprinty. Na poměry mých horších sprinterských schopností jsem objel dva velmi slušné závody. Taky jsem spokojený s dvěma hromaďáky klasicky, tedy s prvním ve Val Müstair a i s hromadným závodem ve Val di Fiemme.

Co finiš na sjezdovce? Jak se vám letos jelo?

Každý rok je na sjezdovce vyznačená trať trochu jinak, ale jinak je to samozřejmě srovnatelné s minulými lety. Už jsme toho měli všichni dost. Je to tak specifické, něco takového člověk zažije opravdu jen na té sjezdovce.

Letos vám nemohli pomoct fanoušci u trati, kteří bývají hnacím motorem…

Já se na to soustředím jen když se mě na to někdo zeptá. Bez diváků to není ono, ale nějak extra to nevnímám, člověk má většinou úplně černo před očima. Je to každopádně škoda, protože občas je to znát a podpora se hodí.

Černo před očima jste měl jen závěrečný den?

Na sjezdovce určitě ano. A někdy i v jiných závodech. Třeba třetí závod, který se jel volně ve Val Müstair, to jsem říkal, že byl asi jeden z mých nejtěžších závodů, co jsem jel. To jsem měl černo před očima už od prvního kilometru. Bylo to strašné (pousmál se).

Z tria Čechů jste poslední etapu dojel jako poslední, Petra Knopa jste ale porazil v celkovém pořadí. Berete to mezi sebou nějak prestižně?

O nás je známo, že jsme schopni jezdit celou sezonu třeba v deseti vteřinách, ale letos jsme se trošku vzdálili. Já mám lepší klasiku a Petr má lepší výsledky ve skejtu. Na sjezdovce jsem ho celou dobu viděl. Vzdaloval se mi pomalu. Pak jsem měl velkou krizi asi ve druhé třetině sjezdovky, tam jsem na něj ztratil, ale na konci jsem se dokázal trochu rozjet.

Oslavovali jste v týmu desáté místo Katky Razýmové, což byl parádní úspěch?

Bylo to skvělé. V neděli nikdo nejel domů, zůstávali jsme až do pondělí, takže jsme večer všichni seděli u pizzy a u piva. Bylo to super, jak jsme se sešli i se servisním týmem.

Vítěz Bolšunov děkoval FIS, že celý podnik uspořádala. Prohlásil, že se cítil bezpečně. Jak to bylo z vašeho pohledu? Všechno bylo zaběhlé tak, jak jste byli zvyklí?

Bylo to standardní, jako na předchozích Světových pohárech. Všude zakrytá ústa, jen kromě trati nebo tréninků. Před každým přejezdem jsme byli testovaní a zvlášť Švýcaři byli hodně striktní. Ale problém s tím nemáme. Jak jsou teď navíc zavřené hotely, tak je máme jen pro sebe, což nám vyhovuje.

Když jsme u Bolšunova, čekal jste, že z celé Tour udělá tak jednoznačnou záležitost?

Bez účastí Norů jsme to čekali, hodně lidí předpovídalo, že bude mít navrch. Navíc mu to vyhovovalo, protože byl větší počet závodů klasicky, což je jeho ještě lepší disciplína. Přivezl si výbornou formu a absolutně to potvrdil.

Bez Norů to byl ruský souboj, který okořenili většinou jen Francouzi…

Je pravda, že Francouzi jim především v Toblachu perfektně konkurovali. Bylo to super sledovat. Ale říkali jsme, že bez Norů byly závody, zvlášť ty s hromadným startem, míň svázané taktikou. Rusové mají mezi sebou rivalitu a od prvního kilometru se jelo neskutečně rychle. Pro zbytek balíku to bylo možná ještě horší, než kdyby tam Norové byli a trochu na začátku taktizovali. V tomhle to bylo letos jiné a možná ještě těžší (usmívá se).

Jak budou vypadat vaše další plány? Chystáte se hned na příští zastávku Světového poháru ve Finsku?

Lahti český tým nejede, pojedeme až o týden později do švédského Falunu. Teď nás čeká pár dnů doma a od víkendu se budeme připravovat v Novém Městě, kde by mělo proběhnout i menší mistrovství republiky.

Budete trénovat v domácích podmínkách?

Mám v plánu se jet už dnes (v úterý) volně projet, abych trochu okysličil tělo. Cítím se docela dobře, takže navážu lehčím tréninkem a další týden přijdou zas rychlé těžké tréninky.

Se sněhem se to v našich podmínkách trochu zlepšilo. Udělalo vám to radost?

Je to super. Sněhu není moc, ale na většině tratí nebo turistických tras se dá pěkně lyžovat. A předpověď vypadá taky dobře.

Máte svá oblíbená místa v Jeseníkách?

Mám rád Paprsek, tam asi vyrazím hned odpoledne. Pojedu se projet v klidu bez nějakého stresu. (usmívá se).

Adam Fellner na Tour de Ski

Specialista na středí tratě si svůj nejlepší výsledek v etapě Tour de Ski 2021 připsal ve sprintu ve Val di Fiemme (39. pozice). Závěrečný výjezd na sjezdovku Alpe Cermis absolvoval ve 45. nejrychlejším čase. V celkovém pořadí seriálu obsadil 47. místo se ztrátou 17:50,2 min. na vítězného Rusa Alexandra Bolšunova.

Z českého tria mužů byl Adam Fellner druhý za Michalem Novákem. O dvě příčky předstihl parťáka Petra Knopa. Za dokončení si připsal pět bodů do pořadí Světového poháru.