Jak se s odstupem 16 let ukazuje, byl to krok správným směrem. Firma, kterou vede spolu s bratrem Jakubem, letos funguje už 16. sezonu a roční obrat se blíží 70 milionům korun.

Tomášovo vyprávění o jeho setkání s golfem zní trochu jako pohádka o venkovském klukovi, který se nachomýtne ke stavbě golfového hřiště, pomáhá tam správcům, pak začne golf hrát a nakonec si otevře obchod s golfovým vybavením.

Jenže ona to není pohádka, ten příběh se skutečně stal.

„Někdy v polovině 90. let vznikl nedaleko zámku první driving range, místo, kde golfisté trénují odpalování míčků. My tam s kamarády chodili, správce nás nechal pinkat a za to jsme večer museli posbírat míčky. Když se v roce 2004 otevřela první devítka, chodil jsme tam na brigády, kropili jsme trávu, kopali bankry, pak jsem i marschalloval. To byla fajn brigáda, kdy jsem jezdil v golfové bugině, radil hráčům a dohlížel na provoz na hřišti, aby všechno klapalo, aby nikdo nezdržoval, aby se dodržovala pravidla. No a tam to přišlo. Lidi se mě ptali, kde si mohou koupit golfové vybavení, jestli nevím o nějaké prodejně. No a dál už to znáte,“ usmívá se čtyřiatřicetiletý Tomáš Milata.

Poznali možnosti e-shopu

V době kdy se rozhodl obchodovat se potřebami pro golfisty, ještě studoval na obchodní akademii a tak měl představu, co obchod obnáší, jak se fakturuje a tak dále. V Česku v té době moc golfových obchodů nebylo, tak mu bratr Jakub dovezl první hole z Ameriky.

„Tady jsme poznali, jak funguje e-shop. Že člověk něco objedná, zadá číslo karty a ono to přijde. Úžasná věc,“ vzpomíná.

Protože měl z dřívějška kontakty, uměl jazyky a věděl, co golfisté shánějí, první zboží objednával v Německu a Anglii, kde bylo tehdy levnější než v Česku. První sklad a zázemí měli bratři ve sklepě rodinného domu rodičů, který mimochodem stojí asi 50 metrů od současné kamenné prodejny Golf pro všechny.cz. Tu bratři Milatové otevřeli v roce 2009.

Golfový areál RopiceZdroj: Archiv klubu

Možná i proto, že firma Golf brothers, začínala jako e-shop, funguje dodnes. Nicméně jak říká Tomáš Milata, přestože, anebo možná právě proto, že sídlí v Ropici, kudy se protínají cesty mezi Polskem a Slovenskem, není tolik závislá výhradně na české klientele.

„Jezdí k nám golfisté z Brna, Olomouce i z Čech. Velkou část naší klientely ale tvoří také golfisté z Polska, Slovenska a v posledních letech i Korejci, kteří žijí a pracují v České republice. To je zvláštní kapitola. V Koreji platí golf za velmi drahý sport, tamní hráči spíše trénují na simulátorech, protože dostat se na hřiště je velmi drahá záležitost. Proto si to ti, kdo v Česku pracují, tady hodně užívají,“ vysvětluje Tomáš Milata.

Chtěl být jako Tiger Woods

A podobně to má on. Golf je pro něj nejen práce, ale také zábava. Přiznává, že když začínal s golfem jako dítě, byl nadšený a měl představu, že z něj bude Tiger Woods.

„Jenže někdy kolem patnácti jsem přišel na to, že to není tak jednoduché, že golf je nejvíc konkurenční sport na světě a je velmi složité se v tomto sportu prosadit, natož uživit. V Česku je to prakticky nemožné,“ říká Tomáš Milata, který má jako většina českých hráčů status amatérského golfisty.

Ročně ale objede okolo padesáti turnajů a rád si zahraje také jen tak s přáteli.

Není ale vyloučeno, že se za pár let bude jméno Milata na soupiskách golfových turnajů objevovat častěji. Ať už to bude jeho syn, nebo bratrovy děti. „Bratr spíše jezdí na kole, ale golf si také zahraje, stejně jako jeho i moje žena. I když tu momentálně zaměstnává náš desetiměsíční syn,“ usmívá se Tomáš.

Bratr Jakub jako IT mozek firmy

A když už je řeč o bratrovi, dodává, že Jakub působí ve firmě jako technologický mozek, vytváří webové stránky, spravuje e-shop.

„Já jsem zase přes obchod, nákup zboží, trendy a tak dále,“ vysvětluje.

Na otázku, zda jsou bratři-spolumajitelé firmy vždy za jedno ve směřování podniku, přiznává, že občas mají na některé věci rozdílné názory.

„Žádné zásadní spory ale nemáme a nikdy jsme neměli. Naše názory na některé věci jsou občas trochu odlišné, ale když to probereme, najdeme kompromis. Oba to máme stejně – chceme to nejlepší pro naše zákazníky a pro rozvoj firmy,“ připomíná Tomáš Milata.

Tomáš Milata (vpravo)Zdroj: Archiv T. Milaty

V zimě se trénuje na simulátoru

V Ropici nikdy nemají konec sezony. V tamní prodejně totiž mohou golfisté trénovat i během zimy na simulátoru, který tam mají.

„V zimních měsících máme simulátor vytížený tak na 60 procent. Během zimních dnů si golfisté chodí posedět a zahrát nebo tady trenér s klienty piluje techniku,“ říká spolumajitel obchodu Golf pro všechny.cz.

