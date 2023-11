Extraliga volejbalistek pokračovala už svým sedmým kolem. Olomoucké hráčky v něm nastoupily na hřišti druhého týmu tabulky z Liberce a nedokázaly suverénní Dukle uzmout ani jeden set.

Volejbalistky Olomouce | Foto: Deník/Jan Pořízek

V Liberci vyšel začátek duelu lépe domácímu celku. Vedení Dukly 6:2 dokázaly Hanačky ještě stáhnout, po vedení Liberce 10:5 si vzal timeout kouč hostí Jan Drešl, ale stáhnout náskok Dukly se už Šantovce nepodařilo. Domácí celek táhly sestry Kvapilovy, za hosty se o body staraly smečařky Farská s Nowakovou. Nevedlo se naopak příliš Ukrajince Artyshukové a Dukla první set dovedla k vítězství 25:19.

Druhou sadu opět začaly lépe Severočešky, které vedly po smeči Šulcové 11:6. Po oddechovém času a střídání, kdy šla do hry střídající Šotkovská, dokázaly Olomoučanky srovnat a právě po bodu Anny Šotkovské to bylo 12:13. Poté však zase úřadovaly sestry Kvapilovy, ke kterým se přidaly Vyklická s Herdovou, brzy to bylo zase o šest bodů pro domácí tým a o setu bylo rozhodnuto. Čtrnáctý bod hostí přidala až Fedchuková a snižovala na 14:20. Domácí celek vyhrál druhou část hladce 25:17.

Ve třetím dějství šel Liberec do vedení 8:3, trenér Drešl reagoval oddechovým časem, ale v útoku domácích řádily Herdová s Vyklickou. Po dvou esech Vyklické už to bylo 13:5, Hanačky pak korigovaly skóre, po akcích Nowakové s Fedchukovou to rázem bylo jen o čtyři body a time out si bral pro změnu domácí lodivod Gálík. Zabralo to, Olomoučanky už nedokázaly snížit a Liberec vyhrál zápas 3:0.

Nezdar pořadatelů před mistrovstvím světa motokár 1989? Zklamání i poučení

„Liberec nás zatlačil servisem. Dařilo se hlavně blokařce Kvapilové, která měla na podání vždy šňůru bodů, a to nás sráželo do kolen. Třetí set byl už naprosto záležitostí domácího celku. Upřímně mu gratuluji,“ řekl trenér Olomouce Jan Drešl.

„Od začátku utkání jsme věděli, že jsme minule v Praze nepředvedli nic oslňujícího. Ale dnes jsme tlačili na servisu, dohrávali jsme bodové míče a byli jsme úspěšní v útoku, takže jsme celé utkání byli nad soupeřem a zvládli jsme to výborně,“ kvitoval domácí kormidelník Libor Gálík.

Ve středu 8. listopadu se olomoucké volejbalistky představí v dohrávce šestého ligového kola na domácí palubovce od 17 hodin proti Ostravě.

VK Dukla Liberec - VK Šantovka Olomouc UP 3:0 (19, 17, 16)

Rozhodčí: Vachutka, Lenert.

Čas: 74 minut.

Diváci: 185.

Liberec: Robins-Hardyová, Šulcová, K. Kvapilová, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická. Libero: Kolářová. Střídaly: Formánková, Pragerová, Fixová, Dvořáková. Trenér: Libor Gálik

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Farská, Kořínková. Libero: Chaloupková. Střídala: Šotkovská. Trenér: Jan Drešl.