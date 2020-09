Bývalý světový hráč a daviscupový šampion právě zde pomáhá rozjíždět tenisový klub zaměřený na výchovu nejmenších talentů, ale i závodních hráčů a profesionálů – TK EZE Olomouc.

„Chceme pracovat od základního stavebního kamene, což je rozvoj dětí v tenisové školičce, až po profesionální tenis na nejvyšší úrovni,“ říká Jan Subota, trenér, který dříve vedl několik hráčů z elitní stovky žebříčku a mezi nimi právě i Hájka, který v roce 2015 ukončil profesionální kariéru.

Nyní jsou z kamarádů trenérští parťáci, kteří touží prodat své bohaté zkušenosti z dlouhých let strávených na světovém tenisovém okruhu.

„Byl to hlavní důvod, proč jsem se vracel po dvou třech letech z Německa. S Honzou chceme vybudovat něco, co bude mít úroveň a za pár let na to budeme moct být hrdí,“ povídá Jan Hájek.

„Věděl jsem, že po kariéře budu chtít vychovávat nové talenty. Plánuji se tady usadit a něco vybudovat. Rád bych, aby byly vidět výsledky a všichni byli spokojení,“ plánuje olomoucký rodák, který se ve světovém žebříčku vypracoval na 71. pozici a patří do vítězné sestavy Davis Cupu z roku 2013.

Nadstandardní podmínky

Jaké výhody nabízí tenisový areál, který stále ještě vyrůstá v Břuchotíně?

„Ve finální verzi bude mít areál šest kurtů, čtyři antukové a dva betonové v hale. Momentálně nabízíme čtyři antukové kurty, z toho dva z nich jsou celoročně kryté pro případ špatného počasí. Tréninky nemusíme rušit. Nechybí ani prostor na rozcvičení a odpočinek,“ představuje Hájek tenisový areál.

Právě kryté antukové kurty nabízejí jedinečnou specialitu – jsou pokryty kamerovým systémem PlaySight, který umožňuje analyzovat hru každého tenisty.

„Díky systému, který je v České republice jedinečný, můžeme analyzovat techniku hráče a tím pádem urychlovat jeho rozvoj, progres a celkový proces trénování,“ upozorňuje Subota.

Na hráče tak v Břuchotíně čekají nadstandardní podmínky.

„My jsme vyrostli v jiné době, teď jsou podmínky modernější, ale stejně závisí na hráčích, jestli jsou schopni podstoupit dřinu a dril. Tohle jsou bonusy a pomoc, ale člověk to musí odmakat na kurtu,“ má jasno Hájek.

Nábory do tenisové školičky TK EZE Olomouc oficiálně probíhají v úterý a ve čtvrtek. „Ale zájemce rádi přivítáme během celého roku,“ dodává Subota. V klubu si kromě dětí mohou zahrát i rekreační hráči, ovšem pod vedením trenérů.

Nábor dětí do tenisové školičky:



Kdy?

úterý 8. září od 17 do 18 h.

čtvrtek 10. září od 17 do 18 h.



Kde?

Křelov-Břuchotín. ulice Družby národů, vedle rybníka.



Věkové rozdělení dětí:

4 – 5 let: rozvoj základních tenisových a pohybových dovedností.

6 – 7 let: Minitenis -rozvoj základní tenisové techniky na malém kurtu.

8 – 9 let: Babytenis – rozvoj základní a tenisové techniky na standardním kurtu.

Možnost skupinového tréninku pro děti 9 let a výše.



Úvodní trénink je zdarma.

E-mail: info@tkeze.cz