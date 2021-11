Naposledy se na extraligové scéně objevila v barvách Přerova v sezoně 2019/20, poté zkušená nahrávačka Veronika Tinklová odešla podruhé v kariéře na mateřskou dovolenou. Uběhl rok a půl a je tady další návrat. Bývalá kapitánka UP Olomouc po šesti letech znovu obléká dres vysokoškolaček, aby týmu pomohla při zranění nahrávačky Nicole Šmídové. Už proti Přerovu tak kryla záda Chorvatce Laře Štimacové, naposledy byla u domácí porážky 1:3 s Ostravou.

Veronika Tinklová (vlevo) po výhře v Českém poháru. | Foto: Deník / Kopáč Jiří

„První set byl dobrý, hlavně jsme bránily. Ostrava je hodně pohyblivé družstvo. Dokud jsme tlačily, nelítaly jsme v hřišti, tak to šlo. Pak si nás rozebraly, my přestaly tlačit v útoku obecně. Na bloku jsme lítaly strašně,“ hodnotila Tinklová atraktivní sobotní souboj, ve kterém Olomouc po výborném prvním setu šla do vedení, poté ale dominovala ve formě hrající Ostrava. Hlavně druhý a třetí set byl jasně v režii hostů, což Hanačky nečekaly.