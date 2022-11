„Když hrajeme naplno, tak vesměs nemáme problém, ale máme ve hře i výkyvy, které musíme jednoznačně eliminovat," dodala.

Za takový větší výkyv by se dal určitě označit celý druhý set. Ihned poté, co Vysokoškolačky uhrály ten první v pohodě po skvělém servisu Mostsitské, nechaly si hned v úvodu druhé sady nasázet sedm bodů v řadě při servisu Dlouhé.

„Vážně nevíme, čím to je. Stává se nám to ale často. Když první set vyhrajeme, tak hned nato inkasujeme šňůru mnoha bodů po sobě. Pak se z toho dostáváme jen dost těžko a doháníme to až v koncovce nebo bohužel až v další sadě. Musíme se na to tedy co nejvíce soustředit a změnit to," kroutila hlavou šestatřicetiletá zkušená hráčka.

I tak ale nakonec Olomoučanky poměrně v pohodě vyhrály a připsaly si už svou pátou výhru po sobě. Daly tak zapomenout na sérii tří proher z úvodu ročníku a v tabulce jsou již jen dva body za druhou libereckou Duklou.

„Doufám, že jsme se z toho začátku už oklepaly a trošku si už sedla naše komunikace. Díky ní se také postupně zvyšuje i naše bojovnost," věří kapitánka Olomouce.

V průběhu zápasu se domácí družstvo mohlo také spolehnout na poměrně kvalitní podporu svých fanoušků, což ještě v minulé sezoně nebylo tak úplně pravidlem. Na tribuně se dalo dohromady hned šest bubeníků, kteří několikrát dokázali k fandění strhnout i velikou část zbytku haly.

„Jsem strašně ráda, že fanoušci konečně začali chodit ve větším počtu a jdou k tomu navíc i slyšet. Hraje se v tom úplně jinak," říkala s úsměvem.

Nic ale nekončí a kola Uniqa extraligy se točí dál. Už v sobotu se totiž odehraje dvanácté kolo, ve kterém celky narazí na svého soupeře, se kterým hrály ve čtvrtek, pouze si oba soupeři vymění pořadatelství. Znamená to tedy, že Vysokoškolačky zamíří k odvetě do Přerova.

Zase to bude těžký zápas. Vlastně ještě těžší. Soupeřky budou hrát v domácí hale před svými fanoušky. Ony už navíc vědí, co hrajeme a my už je také máme nějak přečtené. Myslím si ale, že když se nám podaří ubránit jejich dvě klíčové hráčky, znovu získáme tři body," uzavřela Veronika Tinklová.