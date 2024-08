První otázka je poměrně jednoduchá. Co jste si myslela, když jste se dozvěděla, že se ten zápas uskuteční?

V tu chvíli to pro mě byla opravdu výzva. Už veškerá ta předchozí příprava ale tak nějak směřovala k nějaké titulové bitvě. A pak už jsem byla jednoznačně natěšená.

Vaše příprava byla dost dlouhá a náročná. Co všechno obsahovala?

Je to tak. Trvala tři měsíce a mohu říct, že to byla bezpochyby má nejdelší příprava na zápas v životě. No a obsahovala jak silovou složku, tak i tu kondiční. Samozřejmě nemohly chybět i cvičné zápasy. Na sparingy jsem jezdila i do Prahy. Hodně jsem také jezdila na kole. Bylo to zkrátka komplexní a moc za to děkuji našemu trenérovi Tomáši Musilovi.

Říkáte, že ta příprava byla vaše nejdelší v životě. Byla ale i specifická po jiným stránkách?

Určitě. Hlavně tím, že soupeřka boxovala v opačném gardu (dává při zápasu dopředu pravou nohu, pozn. red.). To je pro ní specifické.

Zápas se odehrál v poměrně velké hokejové aréně. Už jste někdy bojovala alespoň ve srovnatelných prostorech?

Tak trochu srovnatelné to bylo v tureckém Istanbulu. Tam ta hala byla možná trochu menší, ale atmosférou se to srovnat dalo. Když nad tím ale přemýšlím, tak v Glasgow to byla rozhodně největší aréna, ve které jsem kdy vešla do ringu.

Jaká byla na místě atmosféra? Byl v hledišti vůbec někdo, kdo by vám mohl aktivně fandit?

Jasně. Přijela tam jedna moje kamarádka, která byla slyšet poměrně hodně (smích). Přiznám se ale, že to při zápasech moc nevnímám a rozhodně mě to nijak neovlivnilo. Jsem ale ráda, že na mě nikdo z britských fanoušků nepokřikoval ve snaze vyvést mě nějakým způsobem z koncentrace.