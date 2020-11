Restart ligové sezony se už netýká jen dvou nejsledovanějších soutěží v Česku. Ostrého zápasu se mají o víkendu dočkat i házenkářky.

„Holky se těší, že po dlouhé době vezmou balon, budou moct házet na branku a někoho bude zajímat, kolik gólů daly a kolik dostaly. Bude to domácí zápas bez diváků, což je hodně specifické, ale všichni jsme natěšení,“ přiznává předseda DHK Zora Olomouc Vítězslav Růžička.

Házenkářské kluby si stejně jako fotbal a hokej prosadily obnovení nejvyšší ligové soutěže.

„Minulý týden proběhla online konference, na které se projednával restart ligy. Domluvilo se, že připravíme potřebné podmínky a že se hráčky před utkáním budou testovat. Požádalo se tedy o udělení výjimky pro zahájení házenkářských soutěží,“ popisuje Růžička. „Zatím máme dohodnuto pokračování ve formě dvou kol MOL ligy. Mohou se hrát i dohrávky nebo předehrávky.“

Klíčovým faktorem je, že luby přistoupily na testování. „Je to poměrně nákladná věc, nicméně jsme se dohodli, že to teď rozjedeme, protože po dvou kolech bude následovat reprezentační přestávka. Řešíme se svazem a dalšími příspěvky na testování, aby část nákladů byla uhrazena z dalších zdrojů. Aby všechno nehradil jenom klub,“ vysvětluje Růžička.

Ve čtvrtek testy

Aby mohl olomoucký tým v plné síle vletět do ostré bitvy, musí splnit hlavní podmínku.

„Testování hráček proběhne ve čtvrtek večer. Platnost testů je 48 hodin, takže se všechno musí sladit, aby se stihly otestovat hráčky a realizační tým a v tomto limitu proběhlo utkání,“ líčí předseda týmu Zory.

Veškeré detaily ohledně testování však ještě známy nejsou. „Řešíme, co by se stalo, kdyby nějaká hráčka byla pozitivní. V jakých případech by se utkání přesunulo nebo odložilo. Tyto detaily teď probíráme, protože až se v pátek dozvíme výsledky testů, tak už toho moc zařizovat nepůjde,“ uvědomuje si Růžička.

V hale trénují jen ženy

Zápas 11. kola MOL ligy mezi Olomoucí a Plzní je naplánován na sobotu 16.30. Příprava pochopitelně nebyla snadná, protože ještě do poloviny minulého týdne nesměly v halách trénovat ani profesionální týmy.

„Nyní již můžeme trénovat v souladu s prohlášením pro profesionální sportovce. Žádných jiných družstev, než A-týmu žen, se to zatím netýká,“ vysvětluje Růžička. Zbylá družstva tak dál musejí čekat.

„Je to obrovský problém pro všechna mládežnická družstva, ať už dělají jakýkoliv sport,“ nezastírá Vítězslav Růžička.

Přesto jsou v Olomouci rádi za možnost znovu hrát nejvyšší soutěž.

Tým Zory, který v létě vybojoval stříbro v domácím poháru, do MOL ligy vstoupil skvěle. S bilancí tří výher a jedné porážky se drží u špice tabulky. Úkol pro zápas s Plzní je tedy jasný: uhájit domácí tvrz a nedovolit soupeři poprvé v sezoně zabodovat.

Sezona Zory: čtyři měsíce, pět ligových utkání

29. srpna: Poruba – Zora Olomouc 22:21

6. září: Zlín – Zora Olomouc 22:26

12. září: Zora Olomouc – Šaľa 31:23

10. října: Písek – Zora Olomouc 24:27

14. listopadu: Zora Olomouc – Plzeň