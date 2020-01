„Sezona se zatím vyvíjí velice slušně,“ pochvaloval si trenér Zory Olomouc Libor Malínek po triumfu 34:21 nad Hodonínem.

Hráčky Olomouce ukázaly, že jsou v pohodě. Se soupeřem, kterého na konci listopadu v ligovém zápase zdolaly těsně o dvě branky, neměly vážnější problém.

„Chtěli jsme rozhodnout o vítězství dřív, než se nám to povedlo v interligovém souboji. Zároveň jsem chtěl prostřídat celou lavičku, což se povedlo,“ hlásil spokojeně Malínek.

Kouč měl radost, že si jeho svěřenky udržely koncentraci i v období Vánoc.

„Hlavy na svátky trochu přepínají, samozřejmě i u holek. Nějak je motivovat do tréninku je hodně těžké. Ony žijí Vánocemi, ale člověk se asi nemůže divit, je to asi všude stejné. Ale dali jsme to do kupy a zápas byl solidní,“ konstatoval Malínek.

„Přežít ještě Silvestr a pak už zas najedeme do normálních kolejí,“ usmál se po víkendovém duelu kouč.

Ten ví, že vypadnout z koncentrace by bylo velmi nepříjemné. Již v sobotu (17.30) čeká Zoru domácí interligový zápas s Prešovem, až dvanáctým týmem tabulky MOL ligy.

„Začátek sezony musíme chytnout, byla by obrovská škoda doma nebodovat. S Prešovem jsme jasnými favority. Nemůžeme ale nic podcenit, prešovský kádr je velmi zkušený a jsou v něm hráčky, které mají zkušenosti s reprezentací. Jen jim to zatím nějak nefunguje,“ řekl Malínek na adresu soupeře.

Olomoucký tým je po 14 kolech na skvělé čtvrté příčce s bilancí deseti výher a čtyř porážek.

Z českých klubů má nad sebou pouze suverénní Baník Most.

„Když to řeknu na rovinu, tak s tolika body jsme asi nepočítali. Přivezli jsme body i z venku. Stálo při nás i štěstí, když jsme třikrát vyhráli o gól a závěry zápasů se přiklonily na naši stranu (Zora porazila o gól Slavii, Dunajskou Stredu a Veselí nad Moravou, pozn. red.). To ale k tomu asi patří, byla to odměna za naši bojovnost a píli,“ ohlížel se trenér.

„Třešničkou na dortu byl poslední zápas v Porubě, které jsme oplatili porážku z prvního domácího zápasu,“ chválil Malínek závěr roku.

Teď v podobném duchu vstoupit do toho nového. „Holky to mají v hlavně srovnané a ví, že takové zápasy, jako ten blížící se s Prešovem, musejí zvládat. Tahle družstva by se doma měla porážet,“ říká kouč.

Most a a Michalovce? Dá se s nimi hrát

Jeho tým vyzve v jarní části soutěže všechny tři nejlepší týmy tabulky – Most, Michalovce i Šaľu – na domácí půdě.

„Most, nebo třeba Michalovce jsou trochu jiný level. Ale i tak si myslím, že se s nimi dá hrát. Na jejich půdě jsme hráli v oslabené sestavě a byly to celkem vyrovnané zápasy. Proč je na domácí půdě nepotrápit a nepokusit se bodovat,“ prohlásil Malínek a vyslovil plán pro nadcházející měsíce.

„Musíme hlavně držet doma body a pokusit se přivézt něco z venku – třeba z Písku, ze Slavie, z Veselí. Pak by to bylo zlaté,“ narážel Malínek na důležité souboje s největšími rivaly v boji o play-off.

Dobrou zprávou pro olomoucký tým je, že se již konečně vyprázdnila marodka. „Střídačka už je plná, dokonce se už jedna hráčka nevešla do té šestnáctky a nemohl jsem ji nominovat. Kádr je stabilizovaný a zdravotně v pořádku. Snad to vydrží,“ přál si Malínek.

Tři vyrovnané brankářky

Střelecky tým v aktuální sezoně táhnou především Iva Závišková a Annamaria Patrnčiaková, které nasázely už 76 branek.

Hanácký tým se může spolehnout rovněž na výborné trio brankářek – Lucii Raškovou, Zuzanu Haládikovou a Michaelu Poláškovou. „Moje největší dilema před zápasem vždy je, jakou mám nasadit brankářku. Ta trojka je opravdu vyrovnaná,“ prozradil Malínek a poukázal na výbornou soudržnost gólmanského tria. „Skvěle spolu vycházejí, není mezi nimi rivalita. Je to tým, drží spolu a naopak jsou rády, když se jedné z nich daří,“ dodal kouč Libor Malínek.