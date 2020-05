Nyní ale Šternberk už hledí k nové sezoně, do níž opět vyšle téměř zbrusu nový tým. Mísí se v něm talentované mládí se zkušeností domácích, ale i několika zahraničních hráček.

Filozofií klubu je už od jeho jedenáct let starého postupu mezi tuzemskou elitu výchova nadějných hráček a jejich příprava pro další kariérní posun ve větších klubech. Také v předčasně skončené sezoně na sebe svými výkony v sokolském dresu výrazně upozornily především dvě volejbalistky.

Podle statistik nejlepší libero soutěže Katrinu Zilberman z Izraele a ráznou americkou blokařku Olivii Kofie tak v novém ročníku čekají boje o nejvyšší ligové příčky v barvách Univerzity Palackého Olomouc.

Ve Šternberku už nebudou pokračovat ani další zahraniční hráčky: běloruská smečařka Aleksandra Karabinovič, polská univerzálka Agnieszka Mazur a americká smečařka Amanda Sifferlen.

Vedle nich opouštějí nejmenší extraligové město také dvě Češky, které ale nepatřily do základní sestavy - nahrávačka Viktorie Gogová a smečařka Pavla Meidlová.

Zajímavě však znějí rovněž jména na straně příchodů do sedmého týmu minulé sezony: svůj obrovský potenciál má ve Šternberku rozvinout nejlepší mladá smečařka Slovenska Lucia Herdová, výkonnostní růst se očekává rovněž od libera Terezy Slavíkové, jež se stěhuje z nedalekého Prostějova.

Potřebné zkušenosti mají naopak přinést dvě zahraniční akvizice, které už v české nejvyšší soutěži působily - v Ostravě na sebe dobrými výkony upozorňovala polská univerzálka Aleksandra Wanczyk a v Přerově byla hodně vidět běloruská blokařka Katsiaryna Šapavalová.

Duší nového týmu by měla být především skupina hráček, které ve Šternberku zůstávají a přes svůj mladý věk již prokázaly nesporné sportovní kvality.

Jde o dlouholetou mládežnickou reprezentantku Emu Kneiflovou, která coby blokařka nastupuje v extralize v základní sestavě již dva roky, nahrávačku Nicole Šmídovou, jež dostala velkou příležitost v uplynulé sezoně a byla jednou z nejlepších na svém postu v rámci celé extraligy, a také jeden z objevů jara, smečařku Nikol Látalovou.

K nim je třeba připočíst ještě velmi zkušenou smečařku Veroniku Schandlovou hrající před nešťastným zraněním, z nějž se nyní zotavuje, ve velké formě.

Bonus za mládí v sestavě

Jak tedy budou velké ambice nově vytvářeného týmu?

„Sedmé místo určitě zavazuje a byl bych velmi rád, kdyby se ve Šternberku hrál opět dobrý volejbal, bojovný a atraktivní pro diváky,“ říká Jiří Zemánek, zastupitel města, které je jedním z klíčových podporovatelů sokolského klubu.

„Jsme rádi za přízeň fanoušků i partnerů a chceme si ji udržet, což je zvlášť složité v době, kdy lze předpokládat, že takřka všechny sportovní kluby budou mít ekonomické problémy. Nevíme také, zda se všichni zachovají stejně zodpovědně jako Olomoucký kraj, který se rozhodl udržet podporu pro sportovní subjekty ve stávající výši. Město Šternberk zatím dalo sedmdesát procent z původně odsouhlasené částky, o zbylých třicet si můžeme znovu zažádat. O to důležitější je, abychom si tyto peníze zasloužili i samotnými výkony na palubovce,“ zdůrazňuje Zemánek, jenž je zároveň členem Správní rady Českého volejbalového svazu.

A jaký bude z jeho pohledu nový extraligový ročník, jenž by měl odstartovat letos v září?

„Momentálně děláme na svazu opatření, kterými bychom chtěli ligovým týmům pomoci nad rámec obvyklých dotací. Zejména ekonomicky slabším klubům určitě pomůže dočasné uzavření soutěže. Protože bez hrozby sestupu nemusejí platit drahé starší hráčky a ušetří řádově statisíce za sezonu. To se týká právě i Šternberka, který staví tým jen se dvěma hráčkami vyšší věkové kategorie. A na to navazuje i druhý zajímavý bonus nově vyplácený těm družstvům, která budou do základní sestavy stavět české volejbalistky mladší osmnácti let. Konkrétně ve Šternberku by to mohly být až tři hráčky,“ prozrazuje Jiří Zemánek.