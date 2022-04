První set začaly mnohem lépe Hanačky, které se poměrně rychle ujaly vedení 9:3. Potom ale Severočešky začaly mocně stahovat a brzy bylo vyrovnáno 12:12.To liberecký tým nakoplo a záhy si vytvořil bezpečný náskok, který udržel i v koncovce a zvítězil hladce v poměru 25:19.

Druhá sada byla už co do průběhu mnohem vyrovnanější a chvílemi připomínala spíše přetahovanou. O jejím osudu nakonec rozhodla koncovka, ve které byly Vysokoškolačky mnohem lepší a i díky pětibodové šňůře ji nakonec dotáhly k vítězství 25:22. Stav byl tedy 1:1 a pokračovalo se dál.

Třetí dějství si ale už Duklačky vzít nenechaly. Rychle se ujaly vedení 6:1 a v tomto tempu směřovaly dále k vedení 2:1. Toho se také nakonec dočkaly, když i přes lehké vypuštění vyhrály 25:18.

Až na výjimku na začátku začátku se čtvrtý set stal jen pouhou formalitou. Po chvíli už totiž domácí favoritky vedly 16:7 a jejich vítězství bylo pouze otázkou času. Výsledek 25:17 pak hovořil sám za sebe.

„Věděli jsme, co bude Liberec hrát, ale nedokázali jsme zastavit jejich útoky. Zvlášť od třetího setu jsme marně hledali správnou podobu sestavy, žádná se nedokázala chytit. A co mě zvlášť mrzí, tentokrát jsme to ani neodbojovali jako proti Královu Poli," hodnotil Martin Hroch a na závěr ještě dodal: „Věřím, že si to holky do odvety přeberou v hlavách a předvedou úplně jiný výkon.“

Liberecké hráčky se tak v sérii hrané na pouhá dvě vítězství ujaly vedení 1:0 a v pátek 22. dubna se budou snažit o její co nejbrzštější ukončení. Vysokoškolačky oproti tomu budou chtít zvítězit a zahrát si v severočeské metropoli ještě jednou.

VK Dukla Liberec - VK UP Olomouc 3:1 (19, -22, 18, 17)

Stav série: 1:0.

Rozhodčí: Činátl, Rychlík.

Čas: 93 minut.

Diváci: 290.

Liberec: Skrypaková, Kojdová, Kohoutová, Kvapilová, Nová, Blažková. Libero: Dostálová. Střídaly: Šulcová, Kolářová, Nečasová. Trenér: Libor Gálík.

Olomouc: Silva, Moscická, Babićová, Šepeľová, Blancová, Štimacová. Libera: Slavíková, Kulová. Střídaly: Herdová, Tinklová, Kneiflová. Trenér: Martin Hroch.