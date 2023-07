Letos už ukázal, že je zpět v plné parádě, v sobotu mohli sílu Jiřího Tkadlčíka obdivovat stovky diváků v Litovli. Třetí Memoriál Gustava Frištenského v areálu pivovaru ovládl právě úřadující mistr Evropy mezi strongmany střední váhy.

World Grand Prix strongmanů U105 v Litovli | Video: Valerie Tkadlčíková

Úmorné vedro, náročné disciplíny a jízda „Českého lva“ Tkadlčíka za titulem vítěze World Grand Prix U105 kg. Na Memoriál v Litovli dorazili i Frank a Zdena Frištenští, synovec a praneteř legendárního zápasníka, kterému pořadatelé v čele s Tkadlčíkem opět vzdali hold.

Oproti loňskému ročníku na Memoriálu nechyběla světová špička, rodák z Přerova za sebou nechal druhého Matthewa McKeegana z Irska, držitele světového rekordu v deadliftu mezi strongmany (420 kg). Na třetím místě skončil slovenský silák Benjamín Machala.

„Dost často bylo k vidění, že se závodníci odporoučeli k zemi. Sám jsem na poslední disciplíně skrečoval poslední zdvih činky, nohy šly někam na dovolenou. Byla to pro mě obrovská výzva, disciplíny byly postavené brutálně,“ hodnotil Jiří Tkadlčík.

„S mým výkonem jsem velice spokojen. Dvě disciplíny jsem vyhrál, jednou jsem byl druhý a dvakrát třetí. Bylo ale znatelné, že po třetí disciplíně mi došly síly, byl jsem tak na šedesáti procentech své tréninkové síly, což je hrozné. Nezbývalo než bojovat a povedlo se,“ zasmál se Tkadlčík.

World Grand Prix strongmanů do 105 kg v Litovli. Memoriál Gustava Frištenského 2023. Jiří TkadlčíkZdroj: Petr Souček

Soutěžila desítka bláznů

Kvůli nejrůznějším zraněním se ze závodů organizátorům odhlásilo šest závodníků, jako by tušili, co je v sobotu čeká za peklo. A to doslova.

„Na place bylo ve stínu 35 stupňů, podmínky byly opravdu šílené. Snažili jsme se to mírnit svižným průběhem závodu, rozdávali jsme divákům vodu a meloun na osvěžení,“ uvedla Valerie Tkadlčíková za organizátory.

Na strongmany čekalo například tlakové medley se 130kg závažím i 80kg jednoručkou, farmářská chůze se 140 kilogramy v rukou a 400 kilogramy na ramenou, hod padesátikilovým kamenem do dálky (druhý Tkadlčík zde zaznamenal 420 cm), deadliftové medley i „šílené“ crazy medley – de facto celý jeden závod v jediné disciplíně. To vše v 35stupňovém vedru (ve stínu).

„Několik závodníků včetně Jirky si opravdu sáhlo na dno, občas někdo odpadl a pak pokračoval. Obtížnost závodu byla i dle elitních závodníků jedna z nejvyšších na světě, byl prý dobře sestavený, tvrdý a hodně komplexní,“ doplnila Tkadlčíková.

Celá akce navíc měla i charitativní rozměr. Nejsilnější muž Rakouska Emanuel Pescari dvacetkrát za sebou zvedl nad hlavu 130 kilogramů těžkou dřevěnou kládu a na podporu Hospice na Svatém Kopečku tak putovalo 20 000 korun.

