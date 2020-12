Na akci MMAsters League se představila osmnáctka borců v oktagonu, sedm dvojic bojovalo v MMA a dvě v K1. Samozřejmě bez diváků, kteří mohli akci sledovat pouze online prostřednictvím televizního přenosu.

„Je vidět, že program dávají dohromady Patrik Kincl a Dušak Macák, dvě velké persony bojových sportů s velkým citem pro výběr dvojic. Každý duel měl něco do sebe a šanci ukázat se dostali mladí nadějní bojovníci i ostřílení harcovníci,“ komentoval galavečer mluvčí MMAsters League Vít Heral.

Vrcholem večera byly podle jeho soudu poslední dva zápasy – v jednom z nich figuroval právě olomoucký bojovník Štěpán Guba, který se utkal s Jakubem Kroftou.

VYSOKÁ KVALITA SOUBOJE

„Za mě aspirant na zápas roku v postojových bojových sportech u nás i na Slovensku,“ usmíval se po strhujícím boji trenér klubu Muay Thai Olomouc Tomáš Musil.

Guba to měl proti o pět let staršímu Kroftovi, který je hlavně kickboxer, těžké. „Ale celkem jsme si věřili,“ hlásil Musil.

„Zápas splnil ta nejpřísnější měřítka. Od začátku do konce to byla neskutečná bitva, soupeř měl skvělý pohyb, ale nebyl úplně tak přesný. Bohužel ve druhém kole, kdy měl Štěpán zvýšit tempo a frekvenci úderů, to nějak nešlo. Soupeř byl lepší a dostal Štěpána do počítání,“ upozornil Musil na těžký moment svého svěřence.

SENZAČNÍ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Guba pak ale senzačně chytil druhý dech a usilovně pokračoval.

„Neuvěřitelně se vzchopil v době, kdy jsme mysleli, že je už konec,“ ocenil trenér bojovnost svého svěřence.

„Štěpán předvedl neskutečný závěr kola a pořád jsme byli ve hře. Třetí kolo byla opravdu bitva kdo s koho, soupeř vydržel fyzicky až do konce, a proto zaslouženě vyhrál. Přesto zápas hodnotím pozitivně, přinesl nám hromadu poznatků do další práce a příště prostě budeme lepší,“ dodal spokojený Tomáš Musil.

Radost mu udělala i výhra Dominika Naswettera nad domácím Martinem Demeterem.

Výsledky olomouckých bojovníků:

K-1, 72 kg Dominik Naswetter vs. Martin “Gucci man“ Demeter, vítězí Dominik Naswetter 3:0 na body

MMA striking, 71 kg Štěpán “Sika“ Guba VS Jakub Krofta, vítězí Jakub Krofta 3:0 na body