Z České republiky se na závod vydalo 11 reprezentantů a Tereza Závišková získala bronzovou medaili. Poprala se také s problematickým počasím, které panovalo třetí den a vítr dosahoval 47 kilometrů za hodinu.

Letos už oslavila titul mistryně světa, čímž se stala jedničkou ve světovém žebříčku organizace FITASC v kategorii žen v univerzálním trapu. V minulosti se stala mistryní světa v roce 2021 a vicemistryní světa o rok později.

Navíc na přelomu srpna a září završila povedenou sezonu prvním místem na mistrovství České republiky. A to v českém rekordu.

„Vzhledem k tomu, že jsem se poslední dvě sezony střelbě věnovala v maximální míře a spolu s trenérem zahájila nové metody tréninku, které jdou proti proudu, jsou pro mě tyto úspěchy ukazatelem, že úsilí vynaložené do každodenní přípravy má smysl. Pokud mám být upřímná, výhra titulu mistra světa v roce 2021 byla podstatně snadnější, protože jsem přišla jako naprostý nováček a mohla jedině překvapit. Letos bylo na MS 600 závodníků z celého světa a z toho víc jak polovina mi ještě před začátkem závodu vyjádřila očekávání, že mám medaili jasnou. Pro každého sportovce je to velice svazující a o to více jsem spokojená, že jsem tento tlak ustála, zejména když na těchto vrcholných závodech rozhoduje jeden terč a i spousta toho sportovního štěstí," řekla Tereza Závišková.