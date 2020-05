„Ve všem v této situaci stojíme za vedením klubu,“ prohlásila kapitánka Zory Olomouc Klára Sovová.

S rozhodnutím o nedohrání play-off se otálelo. Jak jste to vnímaly jako hráčky? Snažily jste se být pořád připravené na zápasy?

Jednání bylo oproti ostatním sportovním soutěžím opravdu dlouhé. Velkou část tohoto období byl možný jen individuální trénink a to pro náš sport není ideální. Dá se udržovat či pracovat na kondici, ale to v házené není všechno. Samozřejmě jsme trénovaly individuálně, jsme dospělé a každá z nás to brala zodpovědně. Počítaly jsme s jakoukoliv možností a snažily se být připravené naskočit zpět na hřiště.

Do jaké míry by byl hráčský kádr kompletní?

Například některé slovenské spoluhráčky, kterým to situace dovolila, zůstaly raději v Olomouci, aby byly připravené vrátit se do procesu, a teď naopak čekají na možnost, podívat se po několika měsících domů za rodinami. Máme však i hodně dojíždějících, ať už z Česka, tak Slovenska a pro některé by bylo nereálné se do Olomouce dostavit a do tréninku se zapojit. Takových individuální otazníku a překážek bylo opravdu na jeden tým hodně. Tuším, že takové problémy měly i ostatní kluby a možnosti vyřešení by byly hodně složité.

Proti dohrání byly týmy Olomouce, Poruby i Slavie. Hrát chtěl jen Most, který tvrdil, že všichni mají stejné podmínky. Argumenty jako například obavy o zdraví hráček smetl pod stůl.

Rozhovor pana Junga z Mostu jsem samozřejmě četla a osobně si myslím, že podmínky nám nastavovala spíše vláda a celková situace a dle těchto podmínek a pravidel se určitě nedalo plnohodnotně trénovat. Jaké možnosti má každý klub, tak to je otázka jiná a ty má určitě každý odlišné a v tomto případě by byly rozdíly velké. Náš klub musel hned od začátku přijít s razantními kroky ve vztahu k A-týmu a ty jsme jako hráčky respektovaly a určitě stojíme za vedením a jejich rozhodnutími. Každý klub má asi jiné priority a já osobně jsem opravdu ráda, že mohu nastupovat za ten náš.

Jak se ohlížíte za sezonou, ve které jste zvládly překonat řadu komplikací a stejně si nakonec vybojovat pozici mezi čtyřmi nejlepšími českými týmy?

Letošní sezona byla skvěle rozehraná, potkalo nás pár zdravotních problému, ale jako tým jsme to zvládli a spíš nás to semklo. Všechny hráčky ukázaly, že na hřiště patří, bojovaly jsme jedna za druhou. Všichni společně jsme se dostali mezi nejlepší čtyřku a postoupili v Českém poháru.

Pak přišel bohužel konec. Bylo to pro vás o to větší zklamání?

To, co se stalo, je pro nás velkým zklamáním a moc nás to všechny mrzí. Play-off je velký cíl a každé utkání v této části je za odměnu, má skvělou atmosféru a celkově play-off nabízí většinou kvalitní házenkářskou podívanou.

V semifinále byste šly právě na favorizovaný Most…

Dočetla jsem se v již zmiňovaném rozhovoru, že ostatní týmy měly z Mostu strach (úsměv). To mě docela překvapilo, protože zahrát si play-off chce úplně každá hráčka a strach je to poslední, co bychom cítily. Pro nás to naopak byl po loňské sezoně zase úspěch dostat se do této části soutěže a moc jsme se těšily a chtěly jsme se poprat o medaile.

Jak hráčky Zory strávily poslední dva měsíce? Hodně z vás se zapojilo do pomoci, můžete to nějak přiblížit?

Na holky jsme moc pyšná, situace opravdu nebyla jednoduchá a snad všechny jsme se zapojily stejně jako obrovský počet lidí do pomoci druhým. Jednalo se o klasické šití roušek, které putovaly jen tam, kde chyběly, do šití se zapojil i realizační tým. Dále dobrovolnictví v nemocnici nebo poradenství v psychologickém odvětví, pomoc seniorům v okolí a tak dále. Vše jsme se snažily spojit s individuálním tréninkem a s pomocí ve vlastních rodinách.

Jak zatím probíhají tréninky, které jsou v omezeném režimu?

Situace už je mnohem lepší, dá se už trénovat ve větších skupinkách, ale pravidla zatím ještě nejsou naplno nakloněna k našemu specifickému sportu. Tento týden máme jednání s vedením klubu a realizačním týmem, od kterého se bude odvíjet dotrénování této sezony a možná nějaké změny v začátku přípravy na nový ročník. Zatím to pořád není ono a popravdě si myslím, že letos už se asi v kompletní sestavě všichni na hřišti nepotkáme.

Příští sezonu by mělo odstartovat srpnové Final Four domácího poháru. Je to velká motivace, připravit se dobře na start nového ročníku?

Jsme rády, že zůstala možnost zahrát si právě Final Four, určitě se moc těšíme, určitá motivace to samozřejmě je. Jelikož je termín těsně na konci přípravy bude se asi jednat o hodně běhavé utkání (usmívá se). Ale na druhou stranu asi nebude moc možností poměřit síly na tradičních nebo zahraničních turnajích s bohatým obsazením, takže se bude jednat o skvělou možnost kvalitních střetnutí. Celkově se už hrozně těšíme, až zase budeme moct naskočit na hřiště v plné síle.