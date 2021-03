Volejbalistky Šternberku mají za sebou rozporuplnou sezonu. Zatímco v ligové tabulce skončily na posledním místě, v poháru zaznamenaly historický postup do Final four, kde braly čtvrtou příčku.

Volejbalistky Šternberku. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Na jednu stranu jsem smutný z desáté pozice, ale vykompenzoval to pohár. Byla to zajímavá sezona. Sestavil jsem si tým a v průběhu vypadlo hned sedm hráček. To změnilo původní cíle, kterými bylo play-off,“ začal kouč Sokolu Jan Drešl.