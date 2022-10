„Vnímáme samozřejmě fakt, že letošní ročník bude po pauze opět sestupový a byli bychom velmi neradi, kdyby tento černý Petr připadl právě nám. Cílem je proto v prvé řadě záchrana, účast ve vyřazovací části by byla velkým úspěchem a bonusem. A samozřejmě chceme opět posouvat mladé hráčky v jejich kariéře a bavit naše skvělé publikum,“ konstatuje předseda oddílu Michal Oborný.

Trenér Sokolek Jan Drešl se v průběhu a na konci minulé sezony musel vypořádat s odchody celkem šesti hráček, místo nich přišlo sedm nových. „Dorazily určitě zajímavé hráčky s potenciálem, ale také s málo zkušenostmi,“ říká.

Kapitánkou bude smečařka Aneta Weidenthalerová. Bohužel nám bude hodně chybět na bloku Američanka Olivia Kofieová, která z důvodu zranění ani nenastoupila do přípravy. Nevyšlo také rezervní řešení s Albánkou Sarou Haskuovou, která u nás neuspěla a v minulém týdnu odcestovala zpátky domů,“ dodává.

Ženská volejbalová extraliga startuje! Vysokoškolačky míří znovu vysoko

Kromě těchto hráček bude mít šternberský kouč k dispozici i ukrajinské útočnice Deninovou a Kočetkovou, skotskou blokařku Agnewovou, nahrávačku Truksovou a libera Chaloupkovou a Krajčíkovou.

„Sezona bude určitě zajímavá, protože ostatní týmy mají kádry ve velkém posílené o zahraniční hráčky, takže to bude bitva o každý bod do tabulky. Cílem by bylo samozřejmě play-off, ale pro tento úspěch musíme hodně zabrat,“ uzavírá Jan Drešl.