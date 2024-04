A je hotovo. Po dvou domácích porážkách barážové série s Madetou České Budějovice odjely volejbalistky Sokola Šternberk na jih Čech zabojovat o zvrat v sérii a stejně jako v předchozích duelech vyhrály i v tom třetím úvodní set. I tentokrát se ale opakoval navlas stejný scénář: Madeta zápas otočila, zvítězila 3:1, opanovala barážovou sérii v poměru 3:0 a poslala Sokolky o úroveň níž.

Baráž o extraligu volejbalistek 2024: Šternberk - České Budějovice | Foto: Zdroj: FB účet Volejbalový klub - TJ Sokol Šternberk

Autor: Adam Fritscher

Sokol nastoupil do zápasu s jednou změnou v sestavě, když Nikolu Látalovou nahradila Tereza Pluhařová. První set Šternberku opět vyšel stejně jako v minulých zápasech. Od stavu 10:10 se hosté dostali do vedení a už je nepustili. Úvodní sadu získaly Sokolky 25:22.

Ve druhé části hry byl úvod jasně pro Madetu, která vedla 7:1, a Šternberk marně hledal recept na servis a útok domácích. Náskok si Jihočešky držely po celý set (11:3, 17:8, 21:13) a set zůstal jistě doma po hladké výhře 25:15.

Třetí dějství bylo vyrovnanější, ale Madeta od začátku lehce vedla a náskok dokázala navýšit ještě před koncovkou (15:10, 19:14). A byť se Sokol dostal v závěru na tři body, domácí vedení již uhájili a zvítězili 25:21.

Ve čtvrtém setu šel domácí celek za třetím vítězstvím v utkání i v sérii, od začátku měl náskok a Šternberk už nedokázal zareagovat – výsledek 25:14 znamenal výhru Budějovic 3:1 v utkání a v celé sérii 3:0.

„Začali jsme dobře, plnili jsme taktické pokyny a bojovali jsme. Ale stejně jako v domácích duelech se naše hra po chvilce ve druhém setu rozpadla, soupeř naskočil na vlnu a už nás na ni nepustil. My jsme pak byli pod tlakem, na nahrávce jsme vymýšleli složité věci a přestalo nám to fungovat. Soupeř vyhrával už v první lize od února, pokračoval bojovně i v baráži a musím uznat, že ji vyhrál zaslouženě. Riskovali, v obraně hráli jedna hráčka za druhou, dnes jim pomohli i diváci. My jsme dohrávali psychicky i fyzicky opotřebovaní,“ řekl trenér Šternberka Miroslav Jehlář.

VK Madeta České Budějovice - TJ Sokol Šternberk 3:1 (-22, 15, 21, 14)

Rozhodčí: Činátl, Marschner.

Čas: 107 minut.

Diváci: 320.

Konečný stav série: 3:0.

České Budějovice: Harrisová, Šmejkalová, Havlíková, Ungrová, Beránková, Semerádová. Libero: Drábková. Střídaly: Šimánková, Bambasová, Nová. Trenér: Zdeněk Pekař.

Šternberk: Kurerová, Pluhařová, Kořínková, Kłodová, Weidenthalerová, Cohenová. Libero: Vyjídáková. Střídaly: Látalová, Dudková. Trenér: Miroslav Jehlář.